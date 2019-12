In 50 Jahren gab es in Brilon nur 16 weiße Weihnachten

Die Weihnachtstage starten im Sauerland mild und nass – sie enden am 2. Feiertag aber trocken und auch mit etwas Sonnenschein. Schnee ist am 1. Feiertag nur ab 700 m Höhe ein Thema.

Das Wetter auf dem Berg

In der Tradition der letzten Jahre aber auch im Sinne des oft zu erwartenden Weihnachtstauwetters präsentiert sich das diesjährige Weihnachtsfest auf den Höhen unserer Region. So bringt der Heilige Abend einen meist dicht bewölkten Himmel, freundliche Phasen sind nicht zu erwarten und über den gesamten Tag hinweg kann es immer wieder regnen. Zeitweise ist sogar kräftiger Regen möglich. In der Nacht zum 1. Feiertag dreht der Wind dann von West auf Nordwest und damit sinkt die Schneefallgrenze etwas ab. Am frühen Morgen kann es oben auf dem Kahlen Asten die ersten Schneeflocken geben und über den Tag sinkt die Schneefallgrenze teils bis auf 600 m ab. Nur in den kräftigsten Schauern kann der Schnee aber auch mal liegen bleiben und erst ab 750-800 m Höhe, also höchstens in Altastenberg, ist auch mal eine dünne Schneedecke möglich. In der Nacht zum 2. Feiertag trocknet es dann ab und die Wolken lockern auch mal kurz auf. Der Tag selbst verläuft dann recht ruhig, durchweg trocken und vielleicht kann sich die Sonne auch mal kurz blicken lassen. Die Temperaturen schwanken um den Gefrierpunkt und ein wenig Winterstimmung kommt auf.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Das letzte richtig verschneite Weihnachtsfest erlebten die Medebacher, Hallenberger und Marsberger im Jahr 2010. Damals lagen am Morgen des Heiligen Abend 35 cm in Medebach-Berge, in Marsberg-Leitmar waren es noch 8 cm. In den Folgejahren war es meist grün, allenfalls in einigen geschützten Lagen überlebten einige Schneereste. Dies wird in diesem Jahr nicht möglich sein, denn zum einen ist keine Schneedecke vorhanden, von welcher man zehren könnten und zum anderen sinkt die Schneefallgrenze am 1. Feiertag nicht weit genug ins Tal herab. So startet das Weihnachtsfest heute verbreitet mit einem grauen Himmel und immer wieder muss mit Regen gerechnet werden. Auch auf dem Weg zum Kirchgang muss man bei Temperaturen zwischen 5 und 7°C einen Regenschirm dabeihaben. Am 1. Feiertag können die Wolken dann zumindest hin und wieder mal eine Lücke bekommen, immer wieder muss aber auch mit Regenschauern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen etwas zurück und in der Nacht zum 2. Feiertag ist leichter Frost möglich. Am Tag selber bleibt es dann trocken und die Sonne zeigt sich ab und an.

Das Wetter für den Nordkreis

Genau 16-mal hat es seit 1970 in Brilon einen Heiligabend mit einer Schneedecke von mindestens 1 cm gegeben. Letztmals weiß war es mit 1 cm im Jahr 2011, das winterlichste Weihnachtsfest erlebte die Hansestadt mit einer Schneedecke von 35 cm im Jahr 1981. In diesem Jahr wird es nichts mit weißen Weihnachten, denn bei Temperaturen von rund 6°C am heutigen Tag fällt der Niederschlag ausschließlich in Form von Regen und dies auch nicht zu knapp. Die Sonne hat dabei kaum eine Chance und zudem weht auch noch ein unangenehmer Westwind. Dieser dreht am 1. Feiertag auf Nordwest und damit bekommen zumindest die höchsten Lagen des Briloner und Olsberger Stadtgebietes einige Schneeflocken ab, im Tal bleibt es bei rund 4°C aber bei Regen. Ein klein wenig Winter erleben wir dann aber noch in der Nacht zum 2. Feiertag. Nicht in Form von Schnee, bei zeitweise aufklarendem Himmel ist aber zumindest leichter Bodenfrost möglich. Der Tag selbst verläuft dann durchweg trocken, der Wind lässt nach und auch die Sonne zeigt sich mal. Die Temperaturen schwanken zwischen 1°C in etwas höheren Lagen und 3°C im Ruhrtal.

Trend

Auch nach den Weihnachtstagen kann sich der Winter im Sauerland nicht durchsetzen. Es wird sogar wieder milder und bis Silvester liegen die Temperaturen meist im Plusbereich. Dazu ist es oft trüb. Mehr unter www.wetter-sauerland.de