Letztes Treffen In Bigge steht bald die große Israel-Reise an

Bigge. Einmal Jerusalem sehen! Das dachten sich so viele Gemeindemitglieder aus dem Pfarrverbund Bigge-Olsberg, dass nun 49 Personen nach Israel fahren.

Vor mehr als einem halben Jahr steckten sie noch mitten in den Planungen, jetzt geht die große Israelreise des Pfarrverbundes Bigge Olsberg schon bald los. Am Freitagabend, 17. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr findet das vierte und letzte Vorbereitungstreffen zur Israelfahrt statt. Insgesamt sind 49 Reisende im Alter von 30 bis 80 Jahre angemeldet.

„Das wird eine Herausforderung“, sagt Heinrich Weber. Er ist neben Dechant Richard Steilmann und Israel-Experte Konrad Schmidt einer der drei Reiseplaner und -leiter und freut sich, dass sich für die Fahrt vom 26. Februar bis zum 6. März so viele Gemeindemitglieder interessiert haben. Man habe sehr intensiv und exakt geplant, bei so vielen Teilnehmern.

Großes Interesse an der Fahrt

„Die Fahrt war sehr schnell überbucht. Es gab sehr schmerzliche Absagen“, bedauert Weber. Etwa zehn Personen habe man absagen müssen, zwei hätten sich wegen Krankheit zuletzt noch abgemeldet. Seit dem Sommer konnten sich alle Teilnehmer bei den Vortragsabenden über die Lage im Land und Israel insgesamt informieren. „Dass über die religiöse und politische Situation diskutiert wurde, fanden alle gut, das hat die Einschätzung erleichtert.“

In Israel und Jordanien sei die Lage wohl derzeit sehr ruhig, „aber in Summe macht das schon Sorgen, was da im Iran passiert ist. Und man merke bei diesem Konflikt ja zum Glück nun eine gewisse Beruhigung.