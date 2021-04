Eine mobile Radarfalle als Kastenwagen getarnt: Wegen Corona war auf den Straßen weniger los; das spiegelt sich auch in der Anzahl der Verkehrsverstöße wider.

Verkehrsdienst In Brilon 85 km/h zu schnell: Weniger Verkehrsverstöße

Hochsauerlandkreis. Wer gar nicht erst zur Arbeit fährt, kann nicht zu schnell fahren. Wegen Corona ist im HSK die Zahl der Vergehen im Straßenverkehr rückläufig.

Coronabedingt war im Jahr 2020 weniger Verkehr auf den Straßen – Arbeitnehmer blieben teilweise im Home-Office und auch Touristen waren wenig auf den Straßen im HSK unterwegs. Für den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises und für die Polizei im HSK bedeutete das, dass im Vergleich zu den Vorjahren weniger Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden mussten.

240 Verkehrssünder

Waren es 2019 insgesamt 117.832 Geschwindigkeitsübertretungen, so verzeichnete die Kreisverwaltung und die Polizei 87.399 Verstöße im Jahr 2020. Statistisch gesehen wurden damit zwischen Arnsberg und Marsberg jeden Tag rund 240 Autofahrer beim allzu lockeren Umgang mit dem Gaspedal erwischt.

Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen war ein Autofahrer auf der Autobahn A 46 in Arnsberg, der bei zulässigen 100 km/h insgesamt 94 km/h zu schnell war.

In Brilon 85 km/h zu schnell

In Brilon auf der B7 wurde ein Autofahrer bei erlaubten 70 km/h mit 155 km/h und damit 85 km/h zu schnell, geblitzt. Auf der K15 in Brilon wurde ein Autofahrer mit 81 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Gesunken ist ebenso die Anzahl der verhängten Fahrverbote. Verzeichnete die Statistik des Fachdienstes Verkehrsordnungswidrigkeiten im Jahr 2018 noch 1.080 Fahrverbote und 2019 sogar 1.163, so waren es im Jahr 2020 rund 750 Autofahrer, die zeitweise auf ihren Führerschein verzichten mussten. Das heißt, ein Minus von 35,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Neben der Geschwindigkeitsüberwachung wurden weitere Verfahren geahndet: In 2020 mussten 181 Verkehrsteilnehmer ihre Führerscheine abgeben, weil sie mit Drogen oder Alkohol im Blut unterwegs waren. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von knapp 68 Prozent.

1780 Unfälle aufgenommen

Insgesamt wurden über 1.780 Unfälle aufgenommen, bei denen die Anzahl der Allein-Unfälle mit Pedelec-Beteiligung enorm angestiegen ist. Rotlichtverstöße wurden in 225 Fällen geahndet. Und während alle statistischen Zahlen rückläufig waren ist die Zahl der Handysünder auf über 1.700 angestiegen. Im Vorjahr (2019) betrug die Anzahl 1.661.