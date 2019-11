Brilon. Ein Lichtermeer aus Kerzen gab es bei einer Solidaritätsaktion von Youngcaritas und Caritas-Konferenz Brilon. Unterstützt werden die Warenkörbe.

In Brilon erstrahlt Lichtermeer für eine gerechtere Welt

Mit Hunderten Kerzen beteiligte sich am Samstagabend auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule die Youngcaritas und die Caritas-Konferenz Brilon an der Aktion „Eine Million Sterne“.

Ziel der Aktion, die von der Schülerschaft der Marienschule, Klienten aus dem Ambulanten Betreuten Wohnen und den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Behindertenhilfe unterstützt wurde, ist es, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen – für Menschen in Not hier und weltweit.

Für mehr Solidarität

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Eine Million Sterne“ wollten auch Caritas-Mitarbeiter in Brilon gemeinsam mit den Bürgern ein Zeichen für Solidarität und eine gerechtere Welt setzen. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt der Aktion von Initiator Caritas International auf Jordanien.

Außerdem will man auch in Not geratene Menschen vor Ort unterstützen. Nadine Gebauer von Youngcaritas: „Die Hälfte des Erlöses geht an die Warenkörbe in Brilon, Winterberg Medebach und Olsberg“.

Etwa 600 Topfkerzen waren es, die nach einem Gottesdienst in der Nikolaikirche auf dem Schulhof angezündet wurden. Leider wehte der Wind so stark, dass die meisten Lichter schnell wieder erloschen.

Die Topfkerzen waren in den vergangenen Wochen in zahlreichen Briloner Geschäften gespendet worden. Als kleines Dankeschön gab es dafür ein kleines Präsent, das von den Klienten des Ambulanten Wohnens von Hand gefertigt wurde.