In Brilon fängt ein Radlader Feuer

22 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand mit Atemschutz und Schaumpistole. Ein Übergriff auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Die Briloner Feuerwehr hat am Sonntagmorgen einen brennenden Radlader in einem Industriebetrieb Im Kissen gelöscht. Dort war gegen 5.10 Uhr eine Arbeitsmaschine an der Hackschnitzelaufgabe in Brand geraten. Das Feuer wurde zunächst durch Werksangehörige eingedämmt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Der Brand wurde unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit einer Schaumpistole gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäudeteile wurde so verhindert. Letzte Brandnester konnten festgestellt und dann abgelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon