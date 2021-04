In Brilon Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen

Brilon. Einen Moment nicht aufgepasst und schon wird die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Das ist einer Frau am Dienstag in Brilon passiert.

Die Sorglosigkeit ihrer Opfer nutzen Taschendiebe skrupellos aus. Geschickt und leider auch erfolgreich schlugen sie am Dienstag in Brilon zu. Erst an der Kasse eines Discounters an der Möhnestraße in Brilon bemerkte eine 49-jährige Frau den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die Brilonerin war gegen 13.30 Uhr in dem Geschäft und hatte ihre Geldbörse in ihren Einkaufskorb im Einkaufswagen abgelegt. Die Täter nutzten einen günstigen Moment und entwendeten das Portemonnaie. Hinweise zu den Dieben kann die Frau nicht gegen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Freienohl in einem Supermarkt.

Die Polizei nimmt das zum Anlass und gibt folgende Tipps: „Langfinger nutzen jede Gelegenheit und allzu oft wird es ihnen zu leicht gemacht. Gerade auf die älteren Mitbürger haben es die Täter abgesehen. Deshalb informieren Sie Ihre älteren Mitmenschen über die Vorgehensweise der Taschendiebe! Tragen Sie Ihre Geldbörse möglichst körpernah. Ein Portemonnaie im Einkaufswagen oder Rollator lädt die Täter zum Diebstahl ein. Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie sie brauchen. Notieren Sie niemals Ihre PIN im Portemonnaie (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).

Sollte die Bankkarte gestohlen worden sein, so kann diese bundesweit über die einheitliche Telefonnummer 116 116 gesperrt werden. Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. Wichtig: Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten Sie ihnen Hilfe an!“