In Brilon wird bei LED-Licht gedribbelt, gekickt und geturnt

Brilon. In den Sporthallen der Briloner Vierfachturnhalle werden alte Leuchtstoffröhren durch LED ersetzt. Das reduziert die Betriebskosten um 70 Prozent.

Die Stadt Brilon investiert weiter in den Klimaschutz. In den Sporthallen der Vierfachturnhalle am Schulzentrum Jakobuslinde werden gegenwärtig die alten Leuchtstoffröhren durch moderne und effiziente LED-Leuchten ersetzt. Damit wird ein weiterer Schritt bei der Umsetzung der kommunalen Energie- und Klimaschutzziele eingeleitet. Bereits seit dem 1. Januar werden alle städtischen Gebäude mit Ökostrom der Stadtwerke Brilon versorgt.

Lesen Sie auch: Geflügelpest: Vogelgrippe rückt immer näher an HSK heran

Durch die Umrüstung können die Betriebskosten der Vierfachsporthalle erheblich abgesenkt werden. Die LED-Lampen verbrauchen dank deutlich geringerer Wattzahl weniger Energie und entlasten die Umwelt durch einen geringeren Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO 2 . So wird durch die Umrüstung Energie eingespart, was sich auch in den Kosten niederschlagen wird.

Lesen Sie auch: Vollgas-Start in die Skisaison in Winterberg und Willingen

60 statt 116 Watt

Die alten Leuchtstoffröhren hatten einen Energieverbrauch von 116 Watt, die neuen LED-Leuchten benötigen im Schulbetrieb (Helligkeitsstufe 500 lx) nun noch rund 60 Watt. Damit wird der Energieverbrauch im Normalbetrieb nahezu halbiert. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das Licht um eine Stufe zu dimmen. So werden dann bis zu 70 Prozent Energie und damit auch Betriebskosten eingespart. Die Beleuchtung kann so für eine gute Atmosphäre auf den Lichtbedarf der Nutzung eingestellt werden. Wichtig für den Sportbetrieb: Bei den neuen LED-Leuchten ist auch die Ballwurfsicherheit gegeben.

Förderung durch das Land NRW

Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei rund 163.500 Euro. Sie wird vom Land NRW durch das Programm „Gewährung von Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen“ mit 142.331 Euro gefördert. Das Land hatte 2021 im Rahmen der so genannten Billigkeitsrichtlinie 40 Millionen Euro für kommunale Klimaschutzinvestitionen zur Verfügung gestellt. Damit setzte Nordrhein-Westfalen auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Krise auf die Einhaltung der Klimaziele.

Lesen Sie auch: Beim Blackout wird die Polizeiwache ein Nebenstandort der Justiz

Im September 2022 wurden weitere 50 Millionen Euro bereitgestellt. Die Stadt Brilon erhält dabei zusätzliche 142.300 Euro. Mit den neuen Mitteln sollen nun weitere Straßenlampen auf moderne LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Vor neun Jahren wurden bereits 1200 Straßenlampen mit LED Leuchten erneuert. Auch die Förderung privater PV-Anlagen wird mit den neuen Mitteln der Billigkeitsrichtlinie 2023 fortgesetzt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Im nächsten Jahr erfolgt ebenfalls eine Umrüstung der Grundschule und der Sporthalle in Thülen auf LED Beleuchtung. Dieses Projekt wird durch die Zukunft–Umwelt-Gesellschaft (ZUG) zu 25 Prozent gefördert. Die ZUG ist Projektträger für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon