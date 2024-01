In Brilon wird für den Erhalt der Demokratie demonstriert

Brilon Die SPD Brilon lädt zur Demonstration in Brilon ein. Gemeinsam soll ein Zeichen für Freiheit und Demokratie gesetzt werden. Alle wichtigen Infos:

„Es ist an der Zeit, aufzustehen, Flagge zu zeigen und zu widersprechen, wenn die Freiheiten und Rechte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Gefahr geraten.“ Mit diesem Satz lädt die SPD Brilon zu einer Demonstration für Freiheit, Demokratie und Respekt ein. In einer Mitteilung, veröffentlicht nicht nur auf der SPD-Website sondern auch in den Sozialen Medien, heißt es weiter: „An vielen Orten des Landes finden derzeit Demonstrationen statt, um diese Zeichen zu setzen. Das wollen wir auch in Brilon am 2. Februar 2024 um 17 Uhr auf dem Marktplatz tun.“

Gemeinsames und öffentliches Zeichen setzen

Als Veranstalter laden die Briloner SPD und die Jusos HSK dazu ein, ein gemeinsames und öffentliches Statement für Demokratie, Toleranz und Vielfalt zu setzen. In der Mitteilung dazu heißt es: „Durch die breite Beteiligung von politischen Parteien, der Wirtschaft, von Vereinen und Verbänden, lokalen Organisationen und der Bürgerinnen und Bürger Brilons möchten wir geschlossen gegen jede Form von Extremismus und Intoleranz auftreten.“

Die Organisatoren betonen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte, um demokratische Werte zu schützen und zu stärken. Als Redner wird Bürgermeister Dr. Christof Bartsch einige Worte sagen.

Wer im Rahmen der Veranstaltung einen Beitrag leisten möchte, kann zur Abstimmung mit Sebastian Schmidt (sebastian.schmidt.spd@outlook.de, 0151-54745039) in Kontakt treten. Das Jugendparlament hat bereits einen Beitrag angekündigt.

