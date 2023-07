Neuer Schützenkönig in Düdinghausen: Marc Weber schießt den Vogel ab und regiert mit seiner Frau Anja.

Schützen In Düdinghausen schießt Marc Weber den Vogel ab

Düdinghausen. Der Bürgerschützenverein Düdinghausen hat ein neues Königspaar: Marc Weber und seine Frau Anja sind die neuen Regenten.

Wie der Sohn, so der Vater: In Düdinghausen hat sich Marc Weber heute Vormittag beim Vogelschießen gegen vier Mitbewerber durchgesetzt und den Vogel geschossen, nachdem Sohn Luis schon am Samstag bei den Jungschützen erfolgreich war.

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne. Foto: Max Maurer

Die schönsten Bilder vom Festzug in Düdinghausen Strahlender Sonnenschein beim Festzug in Düdinghausen mit dem Königspaar Michael und Nicole Rehne sowie dem Jungschützenkönigspaar Luis Weber und Maria Dessel. Foto: Max Maurer

Das neue Königspaar im Pöndorf heißt somit Marc und Anja Weber, das Jungschützenkönigspaar Luis Weber und Maria Dessel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon