In Leitmar heißt das neue Königspaar Stefan und Svenja Frese. In einem spannender Wettkampf im Regen gab es am Montag insgesamt vier Bewerber um die Königswürde. Mit dem 224 Schuss setzte Stefan Frese den entscheidenden Treffer.

Geck ist Raphael Frese aus Borntosten.

