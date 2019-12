In Liesen lebt eine ehemals kriminelle Tradition weiter

Es war einmal …. ein Gäste-Ehepaar, das für sein Leben gern in Liesen Urlaub machte. Anfang der 1980er Jahre hörte das mittlerweile schon recht betagte Paar in der Vorweihnachtszeit, dass im schönen Liesetal ein Obdachloser unterwegs sein sollte. Und weil sich dieses Paar schon seit Jahrzehnten immer sehr wohl und willkommen in Liesen fühlte, wollte es etwas von diesem guten Gefühl weitergeben.

Deshalb stellten die beiden im Liesetal in der Nähe der Fischteiche einen Weihnachtsbaum auf und schmückten ihn - in der Hoffnung, dass der Obdachlose, den nie jemand wirklich gesehen hatte, sich darüber freuen und nicht so allein fühlen würde.

Pensionsgäste helfen fleißig mit

In den darauf folgenden Jahren baute das Paar immer wieder einen Baum im Liesetal auf. Weitere Gäste und die Inhaber der Pension Tannenhof, in der sie damals alle wohnten, kamen hinzu. Es wurden Weihnachtslieder gesungen und mit Glühwein auf das Bäumchen angestoßen. So entstand eine schöne Gewohnheit, die über viele Jahre fortgeführt und irgendwann näher an Liesen heran gelegt wurde, als alle Beteiligten nicht mehr so gut zu Fuß waren. Jedes Jahr in der Weihnachtszeit freuten sich zudem viele Wanderer und Radfahrer über den Baum mitten im Liesetal.

Stammtisch entstand auf Schützenfest

„Und wenn sie nicht gestorben sind...“ - so enden Märchen bekanntlich. Doch, die Gäste sind inzwischen verstorben, die Pension im Tannenhof gibt es auch nicht mehr. Und das Weihnachtsbäumchen im Liesetal? Diesem Brauch drohte damit ebenfalls das Ende. Nicht nur der Stammtisch „Feld & Wiese“ aus Liesen fand das schade. Deshalb beschlossen die zehn Stammtisch-Brüder, diese Tradition weiter zu führen.

Der Stammtisch „Feld & Wiese“ existiert seit fast 20 Jahren und wurde - wie so vieles im Sauerland - auf einem Schützenfest aus der Taufe gehoben, obwohl gleich das erste Vorhaben platzte: Fünf Schützenbrüder hatten sich montagnachts spontan überlegt, in kompletter Uniform aus der Halle raus nach Mallorca zu fliegen, die Schützenfestnachwehen dort im Liegestuhl auszukurieren und abends wieder zurück in Liesen zu sein - Zeiten, in denen „Flugscham“ und Greta Thunberg noch unbekannt waren.

Keine Flüge frei

Der Plan scheiterte jedoch: Ein Anruf beim Flughafen ergab, dass keine passenden Flüge mehr frei waren. Also wurde in Ruhe umdisponiert: Die erste „Kulturfahrt“ ging an die Mosel, mit dabei waren noch fünf weitere Freunde. Ein Stammtisch war damit gegründet, nur der Name fehlte noch. Weil alle gerne in der Natur wandern, kam die Idee an „Feld & Flur“ auf. Ganz so poetisch sollte es dann doch nicht sein, also wurde „Feld & Wiese“ daraus. Im kommenden Jahr steht das 20-jährige Jubiläum an, deshalb soll es eine größere Fahrt geben. Vielleicht jetzt Mallorca? „Nein, wir heißen doch nicht Feld & Strand!

Neue Stelle für den Baum

Doch zurück zum Weihnachtsbaum im Liesetal. Jedes Jahr im Advent trifft sich der Stammtisch, um einen Baum zu schmücken. Wichtig dabei: „Früher musste er geklaut sein, aber jetzt wird er ganz legal gekauft!“ Die Stelle ist näher an Liesen herangerückt und befindet sich nun an einem kleinen Platz mit einem Wegekreuz und einer Ruhebank bei den letzten Häusern im Liesetal.

Diesem Plätzchen sieht man heute nicht mehr an, dass es bis vor knapp 200 Jahren wichtig für Reisende war: Hier wurden die Pferde noch einmal getränkt und umgespannt, bevor es auf den langen Anstieg Richtung Winterberg ging. Dieser Weg über die sogenannte „Alte Heeresstraße“ war über Jahrhunderte die Hauptverbindung von Hallenberg und den hessischen Nachbarorten nach Winterberg, bis 1835 die jetzige Bundesstraße 236 gebaut wurde.

Weihnachtslieder und schallendes Gelächter

So, wie man in diesem Artikel vom Hölzken aufs Stöcksken kommt, läuft auch das Schmücken ab: Schon von weitem schallen Gelächter und Weihnachtslieder durch das Liesetal, in einer Eisenschale brennt ein Feuer, auf einem Ofen köcheln Bio-Glühwein und Dicke Sauerländer vor sich hin. Bemerkungen wie „Unten ist mehr Lametta“ oder „Links fehlen rote Kugeln“ wechseln sich ab mit Fachsimpeleien über Fußball (bei zehn Mitgliedern gibt es fünf unterschiedliche Fan-Gruppen!), Politik, Gott, die Welt und die am Ortsrand geplanten Windräder. Landwirte kommen auf ihren Treckern vorbei, Spaziergänger halten an: „Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“

Es ist kein Märchen: Der Tannenbaum im Liesetal bedeutet den Menschen früher wie heute ein Stück Weihnachtsfreude und Zusammenhalt.