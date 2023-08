In Marsberg wird der Stadtschützenkönig ermittelt

Marsberg. Die Schützenfest-Saison ist fast zu Ende. Aber in Westheim wird sich am Wochenende zeigen, wer neuer Marsberger Stadtschützenkönig wird.

Fast beendet ist die Schützenfestsaison, aber unter anderem eine Frage ist noch offen: Wer wird neuer Marsberger Stadtschützenkönig? In Westheim findet in diesem Jahr das 46. Stadtschützenfest der Stadt Marsberg statt. Gefeiert wird am 19. und 20. August. Es ist die größte Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Marsberg, zu der die St.-Vitus-Schützen Westheim einladen. Gesucht wird die Nachfolge des Königspaars Christian Raue und Nadine Köhne-Raue.

Vogelschießen am Samstag

Das Stadtschützenfest beginnt am Samstag, 19. August, um 13.15 Uhr mit dem Empfang der Schützenvereine und Schützenbruderschaften und Abordnungen am Oldtimer-Museum in der Waldecker Straße. Gemeinsam wird das Schützenhochamt um 14 Uhr in der St.-Vitus-Kirche gefeiert. Anschließend ist die Gefallenenehrung am Ehrenmal. Von dort geht es mit Musik zur Schützenhalle.

Ab 17 Uhr wird der Nachfolger des amtierenden Stadtkönigs Christian Raue ermittelt. Gegen 18 Uhr findet die Proklamation des neuen Stadtschützenkönigs statt. Anschießend finden auch die Ehrungen statt, bevor beim Großen Festball Stimmung aufkommen wird.

Großer Festzug

Am Sonntag, 20. August, heißt es um 13 Uhr Uhr Antreten am Sportplatz am Hoppenberg zum Empfang der Bruderschaften und Vereine. Nach der Begrüßung um 13.30 Uhr findet der Festzug durch den Ort statt – es wird wieder einmal eine große Veranstaltung, gerechnet werden kann mit bis zu 1000 Teilnehmern. Im Anschluss an den großen Festzug findet der Königstanz statt. Danach wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen, wo das Stadtschützenfest langsam ausklingen kann. Für die Festmusik konnte der Musikverein Essentho gewonnen werden. Festwirt ist Markus Koch.

Auf Stadtschützenfest werden in bewährter Form wieder Busse in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingesetzt. Die Fahrpläne sind unter www.schuetzenbruderschaft-westheim.de einsehbar.

