Karneval In Medebach wird das neue Prinzenpaar wird proklamiert

Medebach. Peter und Jeanine Wilke sind das Medebacher Prinzenpaar und regieren als Prinz Peter II. und Prinzessin Jeanine I. in der fünften Jahreszeit.

Zur Eröffnung der neuen Karnevalssession lüftet der Vorstand der Karnevalisten „Rot-Weiss Medebach“ sein seit Rosenmontag bestens gehütetes Geheimnis. Peter und Jeanine Wilke sind das neue Medebacher Prinzenpaar und regieren als Prinz Peter II. und Prinzessin Jeanine I. in der fünften Jahreszeit.

95 Tage eine tolle närrische Zeit

Der 27-jährige selbstständige Bauingeneur Peter Wilke hat sein Fachwissen schon oft beim Wagenbau für den Rosenmontagszug eingebracht und seine Frau Jeanine hat als Jugendliche drei Jahre in der Funkengarde getanzt. „Wir versprechen euch ab sofort für die nächsten 95 Tage Narrenzeit eine tolle und unterhaltsame Zeit. Wir wollen nicht nur das Prinzenpaar auf der Kolpingbühne sein. Wir wollen überall als Narren unter Narren mit euch feiern “, verkündet das neue Prinzenpaar. In Medebach beginnt heute am 11.11. um 11 Uhr 11 die Karnevalszeit mit dem Sessionsstart im Medebacher Rathaus.

Bei der Proklamation erhält dort das Prinzenpaar aus der Hand von Bürgermeister Thomas Grosche das Narrenzepter. Im Anschluss daran findet direkt eine kleine Karnevalsparty im Rockcafé statt. Das ist ein guter Start für die vielen Feiern und Veranstaltungen, bis zum Höhepunkt der Regentschaft des Prinzenpaares, am Rosenmontag, den 12. Februar 2024. Unterstützt werden die beiden bei allen Auftritten vom diesjährigen Kinderprinzenpaar Linus Kuhrasch und Emilia Krüger.

