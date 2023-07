In sieben Dörfern des Sauerlandes knallen wieder die Büchsen

Festliche Umzüge, Vogelschießen, Feiern - das ist Schützenfest. In sieben Orten zwischen Oesdorf und Düdinghausen wird an diesem Wochenende gefeiert.

Hochsauerland. Es geht um Kaiser, Könige und Regentinnen: In sieben Dörfern des Hochsauerlandes wird an diesem Wochenende Schützenfest gefeiert. Der Überblick:

Gleich in sieben Dörfern des Sauerlandes - in Alme, Erlinghausen, Esshoff, Dreislar, Düdinghausen, Oesdorf und Siedlinghausen - wird an diesem Wochenende Schützenfest gefeiert. Wir haben den Überblick:

Dreislar

Am dritten Wochenende im Juli wird in Dreislar wieder Schützenfest gefeiert. Wegen des 120-jährigen Bestehens der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft beginnt das Fest bereits am Samstag, 15. Juli, um 15 Uhr mit einem Platzkonzert beim Gasthof „Zur Dorfschänke“.

Es folgen Antreten und Kranzniederlegung am Ehrenmal. Um 16 Uhr eröffnet Schützenkaiser Wolfgang Steden das Kaiserschießen. Am Abend folgen Proklamation und Zapfenstreich, danach Schützenball mit „Die Liesetaler“.

Roland und Franziska Brocke regieren in Dreislar. Foto: Marco Langenberg / wp

Am Sonntag Hl. Messe um 10 Uhr, danach Frühschoppen und um 13.30 Uhr Antreten an der Dorfschänke. Der große Festzug mit Abholung des amtierenden Königspaares Roland und Franziska Brocke startet um 14 Uhr. Unterstützt wird die Festkapelle durch den Spielmannszug aus Grönebach.

Um 16 Uhr finden die Ehrungen der Mitglieder und Königsjubilare statt: Josef und Barbara Schmidt (25 Jahre), Franz-Josef (†) und Thekla Schüngel (40 Jahre), Josef Schnurbus und Johanna Steden (60 Jahre), Franz-Josef und Brigitte Mönxelhaus (65 Jahre). Abends dann Tanz.

Montag: 9 Uhr Antreten, 9.30 Uhr Schützenfrühstück, 10 Uhr Vogelschießen, 13 Uhr Proklamation, 18 Uhr Antreten zum Festzug. Königstanz und Kindertanz um 19 Uhr, ab 20 Uhr Schützenball.

Oesdorf feiert

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Oesdorf feiert von Samstag bis Montag, 15. bis 17. Juli, ihr Hochfest. Los geht’s am Samstag um 17 Uhr mit der Schützenmesse, um 18.15 Uhr folgt der Große Zapfenstreich, danach Umzug und ab 20 Uhr gemütliches Beisammensein mit Konzert und Tanz.

Königspaar Peter von Rüden und Marina Bödger. Foto: Verein

Am Sonntag treten die Schützen um 14 Uhr zum großen Festzug an, in dessen Mittelpunkt das amtierende Königspaar Peter von Rüden und Mariana Bödger stehen. Um 16 Uhr ist Königstanz, danach Ehrung verdienter Schützen und Festball.

Der Montag beginnt um 8.45 Uhr mit dem Antreten zum Schützenfrühstück, das um 9.30 Uhr beginnt. Um 10.30 Uhr startet das Vogelschießen, 12 Uhr Proklamation des neuen Königs, 15 Uhr Ausmarsch und um 18.30 Uhr Antreten zum Festzug auf dem Andreasplatz.

Für die Festmusik sorgen der Musikverein Messinghausen, der Spielmannszug Wülfte, der Musikverein Oesdorf und der Spielmannszug aus Udorf.

Düdinghausen ist gerüstet

Das Dorf am Pön feiert am kommenden Wochenende, 15. bis 17. Juli, sein traditionelles Schützenfest. Bereits am Freitag eröffnet der Musikverein Düdinghausen traditionell musikalisch das Schützenfest und spielt an verschiedenen Punkten im Ort Ständchen.

Michael und Nicole Rehne. Foto: Verein

Samstag: 17.30 Uhr Vorabendmesse, danach Antreten am Kirchplatz, um die Fahnen und den Hauptmann aus der Kirche abzuholen. Anschließend Gefallenenehrung am Ehrenmal. Nach Eintreffen des Festzuges an der Vogelstange Jungschützenschießen, bei dem der Nachfolger von Niklas Gerbracht ermittelt wird. Nach der Proklamation eröffnet die Stadtkapelle Hallenberg den Schützenball.

Sonntag: Großer Festumzug um 14 Uhr. Begleitet von der Stadtkapelle Hallenberg und dem Tambourcorps Bad Wünnenberg präsentiert sich das amtierende Königspaar Michael und Nicole Rehne mit Hofstaat sowie das 25-jährige Jubelpaar Josef und Angelika Kemper. Später Königstanz und Kindertanz. 19.30 Uhr Schützenball, 21 Uhr Tanz der ehemaligen Königspaare.

Montag: Schützenhochamt mit der Stadtkapelle Concordia Hallenberg, Schützenfrühstück, Mitgliederehrung. 11.30 Uhr Vogelschießen. Nach Proklamation stehen Tanz und Unterhaltung auf dem Programm. Gegen 17 Uhr Königstanz. Nach Kindertanz und Schützenball klingt das Fest mit dem Ausmarsch der Fahnen gegen 20.30 Uhr aus.

Almer Sebastian-Schützen laden ein

Unter der Regentschaft des Königspaares Julian Scholz und Lorena Motnik und des Jungschützenkönigspaares Marco Rosmaiti und Franziska Ebers feiert die St.-Sebastian- Schützenbruderschaft Alme vom 15. bis 17. Juli ihr Schützenfest.

Königspaar Julian Scholz und Lorena Motnik Foto: Verein

Vor 25 Jahren waren Ansgar Ebers (†) und Manuela Borzymski (heute Ebers) Königspaar der Sebastian-Schützen. Vor 40 Jahren regierten Leo Henke und Margret Sürig (heute Jansen). Vor 50 Jahren waren Gerd (†) und Vera Wibbeke Königspaar in Alme, vor 60 Jahren regierten Josef Elias (†) und Ria Wölfle. Das Festprogramm:

Samstag: 15 Uhr Ständchen, 17.30 Uhr Antreten zum Festzug. 18.30 Uhr Schützenmesse am Ehrenmal (bei Regen: Gemeindehalle). Nach dem Festzug zur Vogelstange erfolgt das Vogelaufsetzen. Ehrungen des SSB in der Halle, dann Königstanz und Festball.

Sonntag: Nach dem Antreten um 14.30 Uhr großer Festzug mit dem Musikverein Fürstenberg, der Festmusik vom Musikverein Alme, den „Original Almetalern“ und dem Tambourcorps Fürstenberg. Kranzniederlegung, Königstanz, 17.30 Uhr Kindertanz, ab 19.30 Uhr Festball.

Montag: Antreten in der Sebastianstraße um 8.45 Uhr, Schützenfrühstück mit Jubilarehrung. ab 10.45 Uhr Vogelschießen. Nachmittags Proklamation, Festzug um 19 Uhr, danach Königstanz und Festball.

Siedlinghausen

Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft 1876 Siedlinghausen feiert vom 15. bis 17. Juli wieder Schützenfest. Das Programm: Samstag: 13 Uhr Ständchen, 16.30 Uhr Antreten an der Pfarrkirche, um Schützenkönig Tobias Meister abzuholen, 17 Uhr feierliches Festhochamt unter Mitwirkung der Festkapelle (Musikverein Züschen), anschließend Gefallenen-Ehrung am Kriegerdenkmal. Danach Festbeginn mit Ansprachen und Ehrungen. Um 20.45 Uhr großer Zapfenstreich.

Tobias und Tanja Meister Foto: Verein

Sonntag: 13.15 Uhr Antreten an den Zuglokalen zum großen Hauptfestzug, danach Königs- und Kindertanz, später Mitgliederehrung. Am Abend wird gefeiert.

Montag: 9.30 Uhr Antreten an der Pfarrkirche. Nach dem Vogelschießen Proklamation und Ausmarsch. Die Halle und der Festplatz samt Fahrgeschäften bleiben zwischen Proklamation und Hauptfestzug geöffnet. 17.30 Uhr Antreten zum Festzug an den Zuglokalen. Nach dem Königs- und Kindertanz wird gefeiert.

Neben der Festmusik aus Züschen spielen wieder der Spielmannszug Züschen und die Negertalmusikanten Siedlinghausen sowie der Musikverein Olsberg auf.

Es wird darum gebeten, dass alle Schützen besonders an den Umzügen, der Gefallenen-Ehrung und dem Fest-Gottesdienst teilnehmen.

Erlinghausen

Das Warten hat ein Ende: Am Wochenende wird endlich Schützenfest gefeiert in Erlinghausen. Dazu lädt der Schützenverein Erlinghausen unter der Regentschaft von Hermann-Josef und Silvia Emmerich ein. Das Programm:

Hermann-Josef und Sivlia Emmerich Foto: Verein

Samstag: 18.30 Uhr Platzkonzert des Musikvereins Thülen an der Pizzeria Dolce Vita. Dort um 19 Uhr Antreten, Abmarsch zur Schützenhalle. 20.15 Uhr Großer Zapfenstreich mit Fackelzug der freiwilligen Feuerwehr Erlinghausen. Danach „Stangenabend“.

Sonntag: 9.30 Uhr Antreten zum Schützenhochamt. Musikalisch mitgestaltet durch den Musikverein Erlinghausen. Anschließend Kranzniederlegung am Ehrenmal. 13.30 Uhr Platzkonzert. 14 Uhr Antreten zum großen Festzug mit Parademarsch. Für die musikalische Begleitung sorgen der Musikverein Thülen, der Spielmannszug Westheim und der Musikverein Erlinghausen. Nach einer kurzen Pause Ehrungen in der Schützenhalle, danach Königs- und Kindertanz, abends Musik und Tanz. 22 Uhr Fahnenausmarsch.

Montag: 8.30 Uhr König abholen zum Schützenfrühstück, Mitgliederehrung. 10.30 Uhr Vogelschießen. Für 12.30 Uhr ist die Proklamation geplant. Beim Festzug um 18 Uhr präsentieren sich das neue Königspaar und der Geck den Zuschauern. Das Schützenfest klingt nach Kinder- und Königstanz mit einem gemütlichen Tanzabend aus. Gegen 22 Uhr Fahnenausmarsch.

Esshoff

Einmal im Jahr ist auch „Auf’m Esshoff“ richtig was los. An diesem Wochenende ist es wieder soweit, wenn die St.-Bernhardus-Bruderschaft zum Schützenfest an und in Niggemeiers Scheune bittet. Und da fallen in diesem Jahr zum 110-jährigen Bestehen gleich drei Schützenvögel.

Auf dem Schützenfest "Auf'm Esshoff" werden die Nachfolger von Frederich und Alicia Risse bei den St. St,. Bernhardus Schützen ermittelt, die in diesen Jahr ihr 110-jähriges Bestehen begehen. Foto: Joachim Aue / Joachim Aue/WP

Den Auftakt bildet am Freitag gegen 18 Uhr das Frauenvogelschießen. Stellt sich die Frage, ob sich wieder an die 100 Damen unter der Stange sammeln, wenn die Nachfolgerin von Dorothea von Fürstenberg gesucht wird. Zu heißen Rhythmen vom DJ-Pult wird nach der Proklamation gefeiert.

Der Samstag beginnt um 14 Uhr mit dem Kaiserschießen um die Nachfolge von Elmar Balkenhol und Bettina Kraft. Ab 16 Uhr soll der dritte Vogel fallen, wenn der neue König vom Esshoff ermittelt wird und die Regentschaft von Frederic und Alicia Risse aus Kallenhardt endet. Nach der Proklamation steigt ab 20 Uhr der große Schützenball mit dem Blasorchester „Die Scharfenberger“.

Am Sonntag stehen um 9.30 Uhr Schützenhochamt und die Patronatsmesse an. Nach dem Frühschoppen zieht ab 14.30 Uhr - angeführt vom Tambourcorps „Einigkeit“ Kallenhardt – der große Festzug mit neuem Königs- und Kaiserpaares durch den Ort. Nach dem Einmarsch in die Festscheune werden Jubelpaare und Mitglieder geehrt. Gegen 17 Uhr finden der Königs- und später der Kindertanz statt, bevor man erneut zum gemütlichen Teil übergeht.

