In Wiemeringhausen wir der Spaziergang nun zum Abenteuer

Wiemeringhausen. In Olsberg-Wiemeringhausen entstand ein neuer Kurpark und viele Dorfbewohner waren an der Erstellung beteiligt. Was man dort alles erleben kann:

Im Beisein vieler Dorfbewohner wurde jetzt der neue „Kurpark Wiemeringhausen“, wie er im Volksmund genannt wird, seiner Bestimmung übergeben. Für die Wiemeringhäuser diese „Idylle am Fluss“ eine Aufwertung ihres Dorfes und echte Lebensqualität.

Spaziergang wird zum Abenteuer

Das betonte der ehemalige Ortsvorsteher und einer der „Motoren“ des Projekts, Kurt-Peter Seiffertt auf dem Kirchplatz in seiner Begrüßung. Dieses Projekt „Wald-Wasser-Wiese – Erlebnispfad in Wiemeringhausen“, das unter anderem mit Leadermitteln finanziert wurde solle für Jung und Alt beim Spaziergang entlang der Ruhr, zum Abenteuer und Erlebnis werden. Kinder und auch Erwachsene können durch Hören, Sehen und Fühlen auf diesem ganz besonderen Erlebnispfad die Natur kennen lernen. Dabei nehmen die Sensibilisierung für die Bäume, die Büsche und auch das Wasser einen hohen Stellenwert ein und dienen der naturnahen Erziehung.

Kurt-Peter Seiffertt dankte allen, die sich bei diesem gelungenen Projekt, sei es durch Hand- und Spanndienste oder durch finanzielle Mittel engagiert haben, für ihre Unterstützung. Unter anderen der Leader-Region, die durch Kathrin Ikenmeyer vertreten war, und rund 40.000 Euro beisteuerte. Auch die Stadt Olsberg beteiligte sich mit rund 15.000 Euro aus Haushaltmitteln und begleitete das Projekt mit Rat und Tat, so Bürgermeistermeister Wolfgang Fischer.

Lob für die „Macher“

Ein dickes Lob Seiffertts galt aber auch den rüstigen Rentnern des Dorfes mit Ortsheimatpfleger Michael Frese an der Spitze, ohne die bei dieser Baumaßnahme nichts lief. Seiffertt: „Rund 400 Stunden Eigenleistung sprechen da ihre eigene Sprache“. Schließlich galt es die Stationen wie Entdeckerturm, Balancier- und Barfußpfad, die Rasteinheiten zu einem Wald-Wasser bzw. Erlebnispfad an der Ruhr zusammenzuführen. Und das natürlich barrierefrei auf dem Gelände der Stadt Olsberg und auch der ungenutzten Hudefläche. Auch die Erschließung der bereits vorhandenen Wege wurde bereits von der Dorfgemeinschaft in den letzten Jahren in Angriff genommen.

Die Dorfbewohner zeigten sich begeistert davon, was da entlang der Ruhr in „ihrem“ Kurpark entstanden ist und sparten nicht mit Lob für die „Macher“, Und auch ihre Ideen, wie Holz zur Bewegung einlädt, als Waldxylophon zum Klingen gebracht und sich sogar als Baumtelefon eignet. Oder wie mehr Lebensraum für die Tiere geschaffen wird, wie sich das Wasser seinen Weg sucht und zum Erlebnis wird. Dazu wird ein kleines Häuschen auf die Kinder eine geradezu magische Anziehungskraft ausüben.

Bei Kaffee und Kuchen und einem gemütlichen Umtrunk wurde anschließend in der Schützenhalle (wetterbedingt) noch einmal deutlich, wie sehr sich Wiemeringhausen über seinen eigenen Kurpark freut. „Da dürfte in Zukunft richtig was los sein“, prognostiziert Ortsvorsteherin Hiltrud Schmidt. aj

