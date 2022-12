In Winterberg ist der erste Ski-Klau der Saison aktenkundig

Winterberg/Hochsauerland. Klar, wegen Corona hat es weniger Skidiebstähle in Winterberg gegeben. Aber auch der Brettl-Klau hat jetzt „Saison-Start“ gehabt:

Die Polizei im HSK ist auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Mit einem Augenzwinkern tauchte dort neulich ein Post in Sachen Skidiebstahl auf: Demnach ist es auf der Polizeiwache in Winterberg üblich, dass der Beamte, der den ersten Skidiebstahl der Saison aufnimmt, eine Urkunde bekommt.

Teurer Spaß

Und der Anlass war demnach jetzt gegeben: „In Nordrhein-Westfalens höchstgelegener Polizeidienststelle ist manches anders als in anderen Teilen des Landes. Skidiebstahl ist tatsächlich ein Problem. Bis zu 100 Paar kommen an den Pisten unserer Skigebiete jedes Jahr abhanden. Keine Lappalie, so ein Paar kostet schließlich schon mal einen hohen dreistelligen Betrag. Und deshalb zeigt die Polizei an den Pisten und bei den Après-Ski-Lokalen immer wieder Präsenz“, heißt es. Ob in Winterberg tatsächlich mehr Skier als Fahrräder gestohlen werden, gibt die Kriminalitätsstatistik nicht so ohne Weiteres her. Der Verdacht liegt jedenfalls nahe.

Zahl der Diebstähle rückläufig

Polizeisprecher Sebastian Held: „Fakt ist, dass die Zahl während Corona stark zurückgegangen ist. Auf den Pisten war es luftiger, weniger anonym, man hatte mehr Platz und es war schwieriger, Bretter einfach so zu stehlen.“

Auf den Ski-Klau hat die Polizei im HSK schon vor Jahren reagiert und einen Ski-Ausweis (nicht zu verwechseln mit dem Ski-Pass) eingeführt. Im Internet kann man sich den Pass runterladen und Marke, Modell, Seriennummer, Farbe und Auffälligkeiten notieren. Die Daten landen zwar nicht in einer Datenbank, sondern nur bei jedem einzelnen zu Hause. Aber z.B. die Seriennummer ist für jeden Ski individuell. Am Ende des Formulars steht übrigens: „Achtung! Wer versucht, einen Skidiebstahl vorzutäuschen, begeht eine strafbare Handlung.“ Oder für die holländischen Gäste: Degene die een valse aangifte van een ski- of snowboarddiefstal doet, begaat eenstrafbare handeling.

