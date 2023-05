In Winterberg öffnet ein Eldorado für Lego-Freunde

4000 Sets auf 1200 Quadratmetern. Unternehmer Berthold Kernberg präsentiert eine der größten Lego-Sammlungen der Welt.

Niedersfeld. Der Hammer Unternehmer Berthold Kernberg hat im April dieses Jahres in Winterberg – Niedersfeld das LEbertiGO, ein Aktivmuseum mit Lego eröffnet. WP-Mitarbeiter Volker Hues besuchte den 59- jährigen gelernten Maurer und Schornsteinfegermeiter im LEbertiGo und befragte ihn zu seinen Motiven und dem Aktivmuseum.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick



Herr Kernberg, wie kommt ein 59-jähriger Unternehmer dazu eine solche Sammlung an Lego - Sets auszustellen? War es nur die Faszination oder was trieb Sie um?

Berthold Kernberg: Ich habe auch später als Unternehmer noch viel mit Lego gebaut. Das war für mich als Geschäftsführer eines Gerüstbauunternehmens ideal zum Abschalten und um den Kopf frei zu bekommen. Dann hatte ich irgendwann mal ein großes Zimmer voll mit Lego, ich habe nie was verkauft, und dann habe ich gehört es gibt da auch einen Weltrekord und dachte, das kannst Du auch. Damals lag der Weltrekord noch bei rund 3000 Modellen. Ich bin dann nach La Palma ausgewandert und habe einen Bekannten in`s Boot geholt, welcher die Modelle eingelagert hat. Der Bekannte hat von mir ein Budget bekommen und den Auftrag noch mehrere Modelle aufzukaufen. Dann habe ich nach einer Location gesucht und bin nach Absagen in Hamm und Werne über Ebay – Kleinanzeigen auf das Objekt hier am Eschenberg aufmerksam geworden. Mir gefällt es sehr gut im Sauerland, die Restaurants und die Natur. Sonst wäre ich nicht hierher gekommen. Ich pendele jetzt zwischen Olsberg und La Gomera hin und her, im Sommer bin ich hier und im Winter auf der Kanareninsel.

Auch das bekannte Schloss Hogwarts aus dem Buch Harry Potter wird ausgestellt. Foto: Volker Hues

Herr Kernberg, sind alle hier ausgestellten rund 4000 Sets ihr Eigentum oder sind da auch Leihgaben darunter?

Meine älteste Tochter hat das Harry – Potter - Schloss und die Winkelgasse beigesteuert und meine zwei Mitstreiter haben mir das eine oder andere Set überlassen. Alles befindet sich in meinem Eigentum und das sind geschätzt 4000 – 5000 Sets: Wir machen gerade eine Inventur um den genauen Bestand zu erfassen. Soweit ich weiß werden nirgends auf der Welt mehr Sets ausgestellt. Mein Ziel ist es die 6000er Marke zu knacken.

Lesen Sie auch: Sebastian Wrede König in Thülen: Die Bilder vom Schützenfest

Gibt es denn bei dieser Vielzahl an Sets überhaupt noch etwas was Sie noch nicht haben?

Selbstverständlich! Lego hat in seiner 60-jährigen Firmengeschichte über 14000 Sets herausgebracht. Aber ich habe jetzt schon Platzprobleme, auf den 1200 Quadratmeter ist es jetzt schon zu eng. Wegen des Brandschutzes und wegen der behindertengerechten Aufteilung der Gänge ist es ein Problem diese Anzahl an Sets zu realisieren. Und es bindet ja auch eine Menge Kapital.

Warum haben Sie das Museum nicht einfach Lego- Museum Niedersfeld genannt sondern LEbertiGO?

Das ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Lego hat nur eigene Sachen. Lego beliefert uns auch nicht direkt unter Hinweis auf fehlende Kapazitäten. Auch ein Sponsoring findet nicht statt. Alle hier ausgestellten Sets habe ich selber erworben. Mit den Regalen, der Ausstattung hier und den ausgestellten Sets kommen wir etwa auf einen Wert von 750.000 Euro.

Lesen Sie auch: HSK: So wehren sich die Kommunen gegen Raser-Chaoten

Das LEbertiGO – Aktivmuseum befindet sich in 59955 Winterberg – Niedersfeld, Am Eschenberg 2a ( direkt an der B480 ) Öffnungszeiten: Mo – Fr von 13 – 19 Uhr, SA – So – Feiertags 10 – 19 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon