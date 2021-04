Bürgermeister Michael Beckmann hat die Luca-App bereits auf seinem Smartphone. In Winterberg setzt man große Erwartungen in die digitale Kontaktnachverfolgung.

Corona In Winterberg schon bald per QR-Code einchecken?

Winterberg. Winterberg setzt auf die digitale Kontaktverfolgung. Schon jetzt kommt die Luca-App in Einrichtungen der Stadt zum Einsatz.

Einchecken per QR-Code. Das soll in Winterberg bald zum Alltag werden. Das Check-in-System „luca“ ermöglicht eine schnelle und datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung, um Corona-Infektionsketten zu unterbrechen. Die Stadt Winterberg setzt ab sofort im Rathaus und im Bürgerbahnhof die Luca-App ein.

Ins Rathaus mit der App

Die beiden Einrichtungen sind mit den entsprechenden QR-Codes ausgestattet. Die Bürger und Bürgerinnen können sich somit beim Besuch per Luca-App registrieren lassen. Beim Verlassen der Gebäude bucht das System die BesucherInnen automatisch wieder aus, die Besucherdaten werden verschlüsselt gespeichert. Das zeitaufwändige Ausfüllen von Kontaktverfolgungsformularen entfällt somit, bleibt aber eine Alternative für die Menschen, die kein Smartphone besitzen. „Bei der Verfolgung von Infektionsketten kommt es auf Schnelligkeit an. Durch das Einsetzen der Luca-App, kann das Gesundheitsamt im Fall der Fälle nach unserer Freigabe digital auf die Daten zurückgreifen und somit schneller die notwendigen Kontaktnachverfolgungen durchführen. Die verschlüsselten Daten der Besucher werden automatisch nach Ablauf der per Verordnung vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist gelöscht“, berichtet Bürgermeister Michael Beckmann.

QR-Code auch auf Schlüsselanhängern

Da man sich im HSK jetzt für die Luca-App insgesamt entschieden habe, geht sein Dank an die Firma Netzpepper, die bereits im letzten Jahr mit QR19 ein funktionierendes Kontaktnachverfolgungssystem für die Ferienregion Winterberg entwickelt hat, das bereits in verschiedenen Betrieben getestet wurde.

Voraussetzung für die Kontaktnachverfolgung per „luca“ ist, dass die Besucher die Luca-App auf ihren Smartphones installiert haben. Die App kann im jeweiligen App-Store heruntergeladen werden. Nach der Installation müssen einmal alle Kontaktdaten eingetragen werden. Das war es auch schon. Für Menschen, die kein Smartphone besitzen, besteht die Möglichkeit, einen in der App generierten QR-Code auf einem Schlüsselanhänger vorzuzeigen.

Auch für Hotellerie denkbar

Der Hochsauerlandkreis hat 15.000 Schlüsselanhänger bestellt, die u.a. an die Bürgerbüros der Städte und Gemeinden verteilt werden. Sobald die Schlüsselanhänger in den Ausgabestellen angekommen sind, wird der Hochsauerlandkreis entsprechend informieren. Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH bereitet sich schon jetzt auf die Zeit vor, in der endlich wieder Gäste in die Ferienwelt Winterberg kommen dürfen. „Um dann den Urlaub und auch das Leben in Winterberg und Hallenberg möglichst sicher zu machen, nutzen wir kreisweit die digitale Kontaktnachverfolgung mit der datenschutzkonformen App „luca““, so Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH. „Luca ist sowohl im Einzelhandel, der Hotellerie und Gastronomie, in Ferienwohnungen, Veranstaltungsflächen sowie allen Freizeiteinrichtungen zu nutzen. So ist eine schnelle und verantwortungsvolle Kontaktnachverfolgung möglich und das ist der erste Schritt für einen sicheren Aufenthalt“, so Borgmann weiter.

Auch bei den Gremiensitzungen der Stadt Winterberg wird die Luca-App ebenfalls zum Einsatz kommen. Ein entsprechender Aushang mit dem QR-Code steht am Eingang der Sitzungsorte zur Verfügung.