In Winterberg sollen Jugendliche eigene Projekte entwickeln

Die Stadt Winterberg sollen Jugendliche Projekte für ein junges Winterberg entwickeln. Dazu findet nun der Workshop „Machbar“ statt.

Winterberg. Der Jugend gehört bekanntlich die Zukunft. Deswegen ist es wichtig, Jugendlichen die Chance zu geben, die eigene Stadt mitzugestalten. Dazu haben Jugendliche der Stadt Winterberg jetzt Ende August die Möglichkeit. Bei der „Machbar“ am Mittwoch, 30. August, ab 15.10 Uhr können Jugendliche ihre Ideen, Wünsche und Belange für ein attraktives Jugend-Angebot in Winterberg einbringen.

Lesen Sie auch:Winterberg: Feuerwehr hat den Scheunenbrand unter Kontrolle

„Jugendliche sind die Experten ihrer Lebenswelt und wir möchten unsere Stadt und unsere Dörfer für die Jugendlichen weiterentwickeln. Wir möchten herausfinden, welche Ideen und Projekte die Jugendlichen für ein attraktives Jugend-Angebot haben. Gemeinsam wollen wir konkrete Projekte entwickeln, die machbar und umsetzbar sind“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Projekte werden von einer Jury bewertet

Konkret sollen die Jugendlichen rund 90 Minuten in Kleingruppen Projekte für ein junges Winterberg entwickeln. Hierbei werden sie von Fachfrauen und -männern begleitet, die gleich mit überlegen, ob die Ideen machbar sind. Am Ende der Veranstaltung werden die Projekte von einer Jury bewertet und ein ausgewähltes Projekt geht dann in die Umsetzungsphase. Im Anschluss hieran wird es ein lockeres Zusammensein mit alkoholfreien Cocktails, Burgern und Musik von der Winterberger Band „sleepless nights“ geben.

Lesen Sie auch: Kriminelle Jugendliche: Kritischer Trend im Hochsauerland

„Wir laden alle Jugendlichen aus Winterberg zur Machbar am Mittwoch, 30. August, um 15.10 Uhr bei Möppi ein und sind schon sehr auf die Ideen, Wünsche und Belange der Jugendlichen gespannt“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Für die Hinfahrt hat die Stadt Winterberg einen Shuttlebus organisiert, der die Jugendlichen um 14.45 Uhr am Geschwister-Scholl-Gymnasium und um 14.55 Uhr am Sekundarschulstandort in Winterberg abholt und zu Möppi bringt. Interessierte Jugendliche können sich ab sofort unter www.rathaus-winterberg.de/machbar anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon