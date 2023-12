In Winterberg und Willingen laufen weitere Lifte

Winterberg/Willingen. Auch wenn das Wetter milder wird: Das Schneebunkern hat sich gelohnt. In Winterberg und Willingen öffnen am Wochenende weitere Lifte.

Nach dem Saisonstart am ersten Adventswochenende geht es nun weiter mit Schneespaß und -sport. Trotz leicht milderer Temperaturen wird das Angebot wachsen. In der Wintersport-Arena Sauerland sollen am Wochenende etwa 50 Lifte in rund 10 Skigebieten laufen, und rund 180 Kilometer Loipen sollen präpariert sein.

Aufgrund von Schneefällen und ergiebiger Beschneiung finden Skifahrer und Snowboarder sehr gute Wintersportbedingungen in den beschneiten Skigebieten vor. Die Schneedecke beträgt hier bis zu 70 Zentimeter.Pisten, die auf reiner Naturschneegrundlage öffnen, tragen bis zu 30 Zentimeter Schnee und melden meist gute Bedingungen.





Nach der kalten Zeit mit Dauerfrost auf den Bergen können Wintersportler bis Samstag mit festen, griffigen Pisten rechnen. Ab Sonntag werden die Schneedecken weicher. Naturschneepisten und Loipen wird es ab Mitte der kommenden Woche wohl kaum noch geben.

Geöffnet sein werden am Wochenende voraussichtlich: Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skidorf Neuastenberg, Skigebiet Schlossberg, Skigebiet Bödefeld-Hunau und das Skigebiet Usseln. Die Skigebiete Wilde Wiese und Hohe Bracht werden versuchen zu öffnen.

In vielen geöffneten Skigebieten gibt es Rodelpisten mit Rodellift. Am Wochenende werden voraussichtlich etwa acht Rodellifte laufen. Tagesaktuelle Infos zu aktiven Rodelliften gibt es unter www.wintersport-arena.de im Bereich Rodeln. In den Skigebieten Sternrodt bei Olsberg, Mein Homberg bei Züschen und Schlossberg bei Küstelberg wird Rodeln ohne Lift möglich sein.

Auf den Bergen ist zudem Rodeln in der Landschaft möglich. Dort wird sich die Schneedecke über das Wochenende hinweg erhalten.

Seit dem vergangenen Wochenende ist das Angebot an Langlaufloipen stetig gewachsen. Bis zum kommenden Wochenende werden noch einige hinzukommen. Dann sollen sich rund 180 Loipenkilometer durch die Berge ziehen. Die Bedingungen sind bis Samstag gut bis sehr gut, ab Sonntag überwiegend gut. In der kommenden Woche werden sich die Naturschneeloipen aufgrund der Niederschläge voraussichtlich reduzieren.

„Ski und Rodel sehr gut“ hieß es am ersten Adventswochenende im Skiliftkarussell Winterberg. Zahlreiche Winterfans nutzten die perfekten Schnee-Verhältnisse für die ersten Schwünge auf den Pisten, Schlittenfahrten oder Winterwanderungen. Auch am zweiten Wochenende sind die Bedingungen top- Foto: Rita Maurer

Wer eine verschneite Landschaft erleben möchte, sollte das Wochenende dazu nutzen. Eigens dazu ausgewiesene Winterwanderwege sind präpariert (gewalzt oder geräumt). Dazu eignet sich besonders der Freitag mit leichten Schneefällen am Morgen und dem überwiegend trockenen Samstag. Noch sind nicht alle Hütten geöffnet, aber die eine oder andere Möglichkeit zur Einkehr ist vorhanden.

Nach der sehr frostigen Wochenmitte steigt das Thermometer leicht an. Schneeproduktion wird dann nicht mehr möglich sein. Bis Freitag liegen die Temperaturen noch unter dem Gefrierpunkt und bringen teilweise leichte Schneefälle mit sich. Der Samstag ist überwiegend trocken, der Sonntag wechselhaft. Der Wochenanfang zeichnet sich mild ab, mit einzelnen Schauern. Danach gibt es jedoch wieder eine Tendenz zu mehr Kälte. In den beschneiten Skigebieten bleiben die Wintersportbedingungen erhalten.

Das Familienskigebiet Sahnehang zwischen Winterberg und Altastenberg plant, am dritten Adventswochenende zu öffnen. Bei entsprechender wollen die Eschenberg-Lifte in Winterberg-Niedersfeld ebenfalls am dritten Wochenende öffnen. Das Skikarussell Altastenberg plant eine Öffnung, sobald der neue Lifte fertiggestellt ist. Dies soll spätestens Weihnachten der Fall sein.

In Willingen laufen ab Samstag, 9. Dezember, täglich 13 Lifte und Anlagen von 8.30 bis 16.30 Uhr- angefangen von der Kabinenbahn am Ettelsberg über die beiden großen Sesselbahnen an K1 und Ritzhagen, den beliebten Sonnenlift bis zum unteren Wilddieblift auf der Dorfwiese. Hinzu kommen die Förderbänder am Ritzhagen und der Dorfwiese. Rodeln ist ebenfalls tagsüber auf der Dorfwiese und am Ritzhagen möglich. Die Lifte am oberen und mittleren Wilddieb sollen nach der nächsten Schneiphase in Betrieb gehen.

