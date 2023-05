Indischer Pfarrer möchte Sauerländern seine Heimat zeigen

Medebach/Kerala. Vikar Jijo Pidiayth möchten den Medebachern und Hallenbergern seine Heimat zeigen. Für Januar 2024 plant er eine Reise nach Keralar.

Es soll nach Indien gehen: Vikar Jijo Pidiyath, der seit 2016 im Pastoralen Raum Medebach-Hallenberg tätig ist, möchte den Mitgliedern seiner Sauerländer Kirchengemeinden gerne seine Heimat zeigen. Im Januar 2024 plant er eine Reise in den indischen Bundesstaat Kerala. „Land der Kokospalmen“, heißt der Name übersetzt. Und Jijo Pidiyath ist gespannt darauf, wie sein Heimatland den Sauerländern gefällt. „Optimal wäre es, wenn sich 20 bis 30 Leute melden würden. Dann hätten wir auch vor Ort Gelegenheit, mit dem Bus das Umland zu erkunden. Außerdem ist eine deutschsprachige Reiseleitung mit dabei. Mitfahren kann jeder aus dem Sauerland, ich möchte aber gern, dass vornehmlich die Gläubigen aus meinem Pastoralen Raum dabei sind. Wenn darüber hinaus noch Plätze frei sein sollten, können auch andere gern mitkommen“, sagt Pidiyath.

Etwa 750 Personen finden in der neuen St.-Thomas-Church in Indien Platz. Vikar Jijo Pidyath (Zweiter von rechts) war bei der Einweihung dabei. Foto: WP

Einen gedanklichen Kontakt zu Indien haben viele Gläubige aus dem Pastoralen Raum Medebach Hallenberg bereits über den Geistlichen geknüpft. Denn immer wieder ist Pidiyath mit Spenden aus Deutschland im Gepäck zum Heimaturlaub nach Indien gereist. Zuletzt spendeten die Gläubigen 7020 Euro für eine neue Verstärkeranlage in der neu gebauten St.-Thomas-Church in Kerala. Pidiyath: „Am 29. Januar 2023 wurde die neue Kirche von unserem Weihbischof Tony eingeweiht. Es war eine emotionale und sehr feierliche Zeremonie, an der ich als Hauptkonzelebrant teilnehmen durfte. Die Musikanlage, die auch dank der Hilfe aus dem Raum Medebach/Hallenberg eingerichtet werden konnte, hat einen tollen Klang. Der Gesang im syromalabarischen Ritus, in dem wir traditionell unsere Messen in Kerala feiern, hat einen viel höheren Anteil als das in Deutschland der Fall ist. Ich möchte mich auch im Namen meiner Gemeinde bei allen für die großzügigen Spenden bedanken.“

Anmeldung für die Fahrt möglich

Zurück zur Indienreise. Pidiyath: „Indien ist ein sehr großes Land, das man nicht einfach mit Deutschland vergleichen kann. Wir werden es nicht schaffen, uns in zwei Wochen das ganze Land mit all seinen Besonderheiten anzusehen. Ich möchte den Teilnehmenden gerne Südindien zeigen - von Bangalore bis Alleppey. Mein Heimat-Bundesland Kerala ist eine sehr schöne Gegend und es gibt viel zu erkunden und zu entdecken. Das Klima ist im Januar angenehm warm. Meine Familie, Freunde und Landsleute freuen sich darauf, Menschen kennenzulernen, die mich in Deutschland unterstützen. Wir werden natürlich auch die Kirche meiner Heimatgemeinde besuchen, die neu erbaut wurde. Dort werden wir gemeinsam Gottesdienst feiern.“

Die Fahrt findet vom 8. bis 22. Januar 2024 statt. Die Anreise geht ab Frankfurt über Dubai mit Emirates. Wer mitfahren möchten, sollte sich im Laufe dieser Woche bei Vikar Jijo Pidiyath melden: Tel.: 02982/ 929157 oder per E-Mail: pidiyath@pr-mh.de. Dort gibt es auch weitere Informationen. Der Preis für die Reise soll bei rund 2800 Euro liegen; untergebracht sind die Teilnehmer/innen in verschiedenen Hotels.

