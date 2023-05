Influencerin Alli lockt Fans ins Sauerland und nach Brilon

Die Influencerin Alli ist aus Hamburg ins Sauerland gereist. Was ist im Sauerland für Influencer überhaupt so anziehend?

Hochsauerlandkreis/Hamburg. Influencerin @bushcraft_alli zeigt 102.000 Menschen auf Instagram die schönsten Orte zum Campen. Sie erklärt, wieso Brilon definitiv dazugehört.

102.000 Fans begeistert die Influencerin @bushcraft_alli auf ihrem Instagram-Account. Ihre Inhalte drehen sich um Outdoor-Abenteuer, Wandern, Bogenschießen, das Jagen oder eben Bushcraft – die Kunst, im Freien zu überleben indem man auf natürliche Weise ein Lager errichtet oder Wasser findet. Ein Trend, der derzeit viele Menschen begeistert und sich auch anscheinend im Sauerland gut leben lässt, denn Alli hat nun den weiten Weg aus Hamburg nach Brilon angetreten, um ihren Fans das Sauerland nahezubringen. Im exklusiven Interview schildert sie, was Brilon und die Region für Influencer so spannend macht.

Sie sind Influencerin mit einer schon beachtlichen Zahl an Followern. Können Sie kurz beschreiben, wie Sie Ihren Weg auf Instagram gestartet haben und wieso?

Angefangen habe ich bei Instagram mit einem Iphone 6. Ein Handybild beim Aufenthalt in der Natur und ich war begeistert, dass tatsächlich zehn Leute das Bild toll fanden. Also kam das zweite Bild und bis heute poste ich nun regelmäßig Outdoor, Bushcraft, Jagd und Bogensportcontent. Dass ich Influencer werden würde – mit so einem Erfolg habe ich gar nicht erwartet. Aber es ist viel Spaß an der Sache dabei und das ist natürlich Grundvoraussetzung für tolle Abenteuer da draußen.

Sie sind aus Hamburg extra ins Sauerland gereist – was macht das Sauerland aus Ihren Augen so besonders? Wie haben Sie das Sauerland erlebt?

Ich bin mit dem Auto ungefähr vier Stunden angereist. Die lieblichen Schwingungen der Landschaft, die schönen Stadtkerne wie zum Beispiel in Brilon und der Rothaarsteig, der fantastisch durch die Natur führt machen das Sauerland besonders. Ich war unter anderem im Bürgerwald auf einem Spaziergang und hatte eine Jagdeinladung. Natürlich habe ich auch den Trekkingplatz Himmelsnah und die Ruhe dort genossen.

Was würden Sie Ihren Followern im Bezug auf das Sauerland empfehlen?

Auf jeden Fall den Rothaarsteig und die vielen Wanderungen. Mir hat auch die Gegend rund um Brilon gefallen und natürlich der Trekkingplatz Himmelsnah bei dem ich übernachten durfte. Einfach genial um mal die Seele baumeln zu lassen und eine geniale Aussicht zu genießen.

