Inspirationen fürs Zuhause: Bau-Messe „HSKBau“ in Olsberg

Olsberg. Wer neu bauen, sanieren oder renovieren möchte, der kann sich auf der Baumesse „HSK Bau“ in Olsberg reichlich mit Infos versorgen:

Bei der HSK Bau – Haus Energie in der KonzerthalleOlsbergam 19. und 20. März geht es um die Themen Bauen, Umbauen, Sanieren oder Kaufen. Die Aussteller der Bautage geben Inspirationen für die eigenen vier Wände.

Neueste Entwicklungen und Energieberatung

Neu bauen, einen Altbau sanieren oder die Wohnung renovieren – das sind Projekte, bei denen man auf die Hilfe von Experten angewiesen ist. Umfangreiche Lösungen, viele Anregungen und passende Ansprechpartner zu diesen Fachbereichen finden sich auf den Olsberger Bautagen. Neueste Entwicklungen im Bereich der Photovoltaik, der Sicherheitstechnik, in der Elektromobilität, beim Wintergarten oder den Bauelementen sind wichtige Themen. Es geht um Bausparen, Garagentore und Haustüren, Schindel für Dach und Fassade und um Energieberatung. Auch Küchen werden präsentiert und selbst ein Rutengeher informiert über seine Dienstleistung.

Vor Ort wird sich auch die Menke Gruppe mit Standort Paderborn präsentieren. Bei ihr geht es vor allem um Abfluss-, Rohr- und Kanalreinigung, aber auch um Rückstauschutz. So hat Inhaber Maik Menke lange Zeit die Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal begleitet. Von seinen Erfahrungen dort berichtet er in einem beeindruckenden Vortrag, in dem er unter anderem einen „Starkregen – TÜV“ für Wohngebäude fordert.

Die Baumesse findet am Samstag und Sonntag, 19./20. März, von 10 bis 18 Uhr in der Konzerthalle statt. Der Entritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel. Am Sonntag besucht Bob der Baumeister die Konzerthalle um 16 Uhr und bringt Überraschungsgeschenke für Kinder. Der Sonntag ist verkaufsoffen in Olsberg

