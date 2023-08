Investor teilt im Zoff um Ferienhäuser in Gudenhagen aus

Brilon. Ein Schreiben des möglichen Investors HTP Maximum mit schweren Vorwürfen sorgt in Brilon für starken Unmut. Der CDU-Fraktionschef kontert.

Der Streit um die vier Ferienhäuser in Gudenhagen, wir berichteten, köchelt weiter. Inzwischen ist ein Schreiben des möglichen Investors HTP Maximum aufgetaucht, die der Politik in Brilon, insbesondere aber der CDU schwere Vorwürfe macht.

Die HTP-Maximum, eine Familienholding, bestätigt gegenüber der Westfalenpost zwar die Echtheit des Schreibens, weist in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass es sich dabei lediglich um einen Entwurf handele, der nur einem begrenzten Empfängerkreis zugegangen sei. Die Holding stehe zwar weiterhin zum Inhalt des Schreibens, darüber hinaus möchte der Investor aber keinen Kommentar abgeben. Doch was war geschehen: Der Stadtrat von Brilon hat im Mai erneut über einen Antrag für vier Ferienwohnungen am Standort Petersborn abgestimmt. Der Antrag war bereits im Februar im Bauausschuss gescheitert, wurde aber von der SPD-Fraktion wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die SPD argumentierte, dass die Ferienwohnungen eine Chance für den Tourismus in Brilon seien. Die CDU, die Grünen und die Linke lehnten den Antrag jedoch ab, weil sie eine Zersiedelung, eine schwierige Erschließung und einen hohen Planungsaufwand befürchteten. Die BBL schlug vor, das Projekt zu vertagen, bis klar sei, was mit dem benachbarten Blindenheim passiere. Der Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann sagte, dass der größte Teil des Dorfes gegen das Projekt sei. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Harte Vorwürfe gegen die CDU

Das Haus der Kriegsblinden muss nach derzeitigem Stand zum Jahresende schließen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Für die HTP-Maximum war die Ablehnung durch den Rat offenbar der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Firma wendete sich schon zum damaligen Zeitpunkt an die Presse, machte dann aber überraschenderweise einen Rückzug. Nun liegt der Westfalenpost ein Entwurf des Schreibens vor, welches allerdings bisher nur einem kleinen Kreis zugegangen ist. Darin wirft die HTP der Stadt und der Politik vor, durch ihr Verhalten auch eine Investition in das anliegende Blindenheim verhindert zu haben, das nach aktuellem Stand zum Ende des Jahres geschlossen werden muss. Unter dem Eindruck der Ratssitzung schreibt die Firma aus Düsseldorf: „Was bleibt ist der Eindruck, dass die Fraktion der CDU ohne sachliche Gründe gegen das Vorhaben gestimmt hat. Der CDU waren die parteipolitische Opposition gegen das SPD-geführte Rathaus, die privaten Interessen einflussreicher Nachbarn im betroffenen Gebiet sowie die Privatfehde von Herrn Dieckmann (Anm. d. red.: Der Ortsvorsteher von Gudenhagen/CDU) offenbar wichtiger als das erklärte Ziel der Stadt Brilon, die touristische Infrastruktur im Briloner Süden zu stärken“.

Investition verhindert?

Sie wirf den Christdemokraten vor, damit auch eine Investition in das Blindenheim verhindert zu haben: „Für die HTP-Maximum hat diese Ablehnung nun unmittelbare Auswirkungen auf ihr mögliches Engagement für das Kursanatorium für Blinde in der unmittelbaren Nachbarschaft. Aufgrund des engen Kontaktes nach Brilon hatte die HTP davon erfahren, dass das Blindenheim auf der Suche nach einem Investor für eine Neuausrichtung ist. Die HTP hat seit Anfang 2023 einige Gespräche mit dem Vorsitzenden des Kriegsblindenhilfsverein Westfalen e.V. geführt. Der Verein ist Träger und Betreiber der Einrichtung. Für die Erarbeitung eines tragfähigen Zukunftskonzeptes für die Einrichtung und die aktuellen Bewohner hat der Leiter des Bereichs Immobilien der HTP viele Gespräche geführt. Diese Aktivitäten wird die HTP nun einstellen“. Die Firma HTP Maximum äußerte, das Verhalten der CDU-Fraktion in Bezug auf den Antrag zur Entwicklung von vier Ferienhäusern im Kranwinkel zeuge nicht von einer verlässlichen, für Investoren attraktiven Wirtschaftspolitik in Brilon. Wenn im zuständigen Ausschuss oder im Rat ohne jede nachvollziehbare sachliche Begründung gegen Anträge gestimmt werde, würden Investoren abgeschreckt. Ein solches Verhalten führe dazu, dass jedes Investitionsvorhaben zu einem unkalkulierbaren Risiko werde und demzufolge ziehe sich die HTP aus allen Aktivitäten für das Blindenheim zurück.

Ernstgemeintes Angebot oder Schutzbehauptung?

Für den unbeteiligten Beobachter stellt sich an dieser Stelle jedoch die Frage: War das Angebot wirklich ernst gemeint oder nur eine Schutzbehauptung, um das Projekt mit den Ferienhäusern voranzutreiben? Denn: Weder während der Bauausschusssitzung im Februar noch in der Ratssitzung im Mai wurde von einem der Beteiligten die mögliche Investition angesprochen. Sollte der Investor die CDU also nicht informiert haben, kann ihr das Abstimmverhalten nicht vorgeworfen werden. Denn sie konnte schlichtweg nicht davon wissen. Auch das Schreiben der HTP wurde erst im Nachgang der Ratssitzung verfasst. Hätte der Firma also irgendwas an dem Blindenheim gelegen, hätte sie das auch in den Sitzungen mitteilen können. Nach Informationen der Westfalenpost haben zwar Gespräche stattgefunden, die jedoch nie in eine ernsthafte Verhandlung übergegangen sind.

An der Position der CDU ändert sich nichts

Dies bestätigt auch Günter Huster, Vorsitzender des Kriegsblindenhilfsverein Westfalen e.V. und Träger des Blindenheims in Gudenhagen: „Uns gegenüber wurde zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass die Firma HTP auch in Ferienhäuser in der Nachbarschaft investieren will. Daher befremdet es mich ein bisschen, dass diese beiden Punkte jetzt auf einmal in einen Topf geworfen werden“. Seiner Einschätzung nach seien die Gespräche auch nicht an der Briloner Ratspolitik gescheitert, sondern an einem fehlenden Konzept für die Einrichtung: „Was hilft ein Konzept, wenn es nicht gefüllt ist“. Zwar wolle er der HTP die Ernsthaftigkeit der Gespräche nicht absprechen, allerdings hielte er die Begründung, die Bemühungen um das Kriegsblindenheim einzustellen, wenn die Ferienhäuser nicht genehmigt würden, für fadenscheinig. Eberhard Fisch, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat, wurde erst durch eine Anfrage der Westfalenpost auf das Schreiben aufmerksam: „Hier werden in unseriöser Weise zwei verschiedene Punkte vermischt. In den Sitzungen war zu keinem Zeitpunkt von einer Investition in das Blindenheim die Rede“. Der CDU-Politiker könne sich zwar vorstellen, dass die Diskussion anders hätte laufen können, wenn dieser Vorschlag bereits in den Sitzungen bekannt gegeben worden wäre, aber „an unserer grundsätzlichen Position ändert sich dadurch nichts“, so Fisch.

