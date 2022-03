Inzidenz-Wert und Impfmüdigkeit im Hochsauerland steigen

Hochsauerland. Die 7-Tage-Inzidenz in Sachen Corona steigt und damit die Zahl der Infizierten. Eher bescheiden ist die Nachfrage nach dem neuen Impfstoff Novax.

Sind es die Karnevals-Nachwehen? Die Zahl der Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, steigt weiter an. 394 Neuinfizierte kamen am Dienstag gegenüber dem Vortag hinzu. Damit sind aktuell 4711 Menschen im HSK an dem Virus erkrankt.

Lesen Sie auch: Mann will Ehefrau durch Frontal-Crash töten

Steigende Zahlen

Die 7-Tage-Inzidenz steigt von 1374 auf 1430. Stationär werden 58 Personen im Krankenhaus behandelt - fünf intensivmedizinisch und zwei davon werden beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle im Kreis beträgt nun 45.369, die Zahl der Genesenen 40.407 (am Vortag 37.990). 251 Sterbefälle sind in Zusammenhang mit Corona zu beklagen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Aktuell sind auch viele Pflege-Eirichtungen betroffen - durch infizierte Patienten und/oder Personal. „Es ist überall verteilt. Bislang war es im Krisenstab aber kein Thema, dass das Virus aktuell speziell ältere Menschen betrifft“, sagt Kreissprecher Martin Reuther.

Wenig Interesse am Impfen

Das Impfen spiele momentan eine eher untergeordnete Rolle. so Reuther. Vom 2. bis 6. März ließen sich über den Kreis gerade einmal 102 Personen mit dem neuen Impfstoff von Novavax impfen. Impftermine würden generell mangels Nachfrage heruntergefahren.

Lesen Sie auch: Im Fleisch versteckt: Wer will Hunde töten?

Auf Ebene der gesamten Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ließen sich in den vergangenen sechs Tagen im Schnitt rund 370 Menschen pro Tag in Arztpraxen erstimpfen und 6000 boostern. Die Praxen im HSK haben bislang seit der Pandemie 99.269 Menschen erstgeimpft und über 130.000 geboostert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon