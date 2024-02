Irish Folk Festival in Olsberg: KulturRing organisiert Party

Olsberg. In der Linie 73 in Olsberg wird am 22. März gefeiert: Zur großen Livemusik-Party beim Irish Folk Festival werden internationale Gäste erwartet.

Der KulturRing Olsberg lädt am Freitag, 22. März, erstmals zu einem Irish Folk Festival in die Linie 73 in Olsberg ein und verspricht eine große irische Party. Zur Nachfeier des Saint Patrick’s Day hat der KulturRing zwei erstklassige Bands verpflichtet. Den Auftakt macht das Irish Folk Trio OakWoodPaddys aus Arnsberg. Die drei erfahrenen Musiker sind aus der heimischen Szene handgemachter irischer Musik nicht mehr wegzudenken. Mit sympathischem Flair, Witz und Leidenschaft präsentieren sie ihr Repertoire, das in der Welt des Irish Folk und darüber hinaus zuhause ist.

Ein Abend mit den OakWoodPaddys nimmt das Publikum mit auf eine unterhaltsame und abwechslungsreiche musikalische Reise tief in die Seele der grünen Insel. Natürlich dürfen temperamentvolle Tunes – instrumentale Tanzmelodien, die in die Beine gehen - nicht fehlen. Ein wechselvoller Mix aus Mitsingen, -tanzen, -klatschen und angerührtem Zuhören und Träumen. Den Zuhörer erwartet ein Abend voller Überraschungen, der im Gedächtnis bleibt. Mit Gitarre, Mandoline, Banjo, Tinwhistle, Bodhran, Kontrabass, Harp sowie teils dreistimmigem Gesang, der auch a capella sein kann, ist die Besetzung akustisch und traditionell.

Als Highlight des Festivals präsentiert der KulturRing „The Liberties“ aus Dublin. Diese Band vereint die Talente und die internationale Erfahrung von vier herausragenden Musikern. Des gefeierten Sängers und Multiinstrumentalisten Cieran Swift (Gesang, Gitarre, Banjo, Mandoline), der mit seiner rauchigen Stimme für Gänsehautmomente sorgen wird. Herausragender Instrumentalist und Publikumsliebling ist der frühere Riverdance-Fiddler Brendan O’Sullivan (Gesang, Geige, Bratsche), der einst Ray Garveys erste Band mitgründete. Seine Schnelligkeit und Virtuosität auf der Geige sind unverwechselbar. „Kerry-Man“ Barry Lynch (Gesang, Uilleann Pipes, Banjo, Whistles) spielt die Uilleann Pipes: Der irische Dudelsack gehört neben der Harfe, die von Micky Martin (Gesang, Bouzouki, irische Harfe, Bodhrán) gespielt wird, zu den zwei ursprünglichen irischen Instrumenten.

„The Liberties“ interpretieren traditionelle irische Lieder und arrangieren sie in ihrem einzigartigen Stil mit kraftvollen Harmonien über einem pulsierenden Rhythmus, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Darüber hinaus spielen sie originale Folk-Songs, die sich nahtlos in ihr Repertoire einfügen, ganz im Sinne der lebendigen Tradition. „The Liberties“ heben sich von den meisten Gesangsgruppen ihres Genres ab, indem sie die Melodien meisterhaft auf der Fiddel und den Pipes spielen.

Der KulturRing Olsberg verspricht viel gute Laune und den alten Bigger Bahnhof an diesem Abend in einen Irish Singing-Pub zu verwandeln, in dem neben Musik auch Guinness angeboten wird. Festival-Beginn ist 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Käpt´n Book in Olsberg sowie bei der Touristik und Stadtmarketing Olsberg in der Konzerthalle, im Online-Ticketshop der Linie 73 und auf eventim.de.

