Irre Geisterjagd in Willingen: Das bietet der Escape-Room

Mit einem geheimnisvollen Rucksack bewaffnet geht es ins Abenteuer. "Der Willingen Fuch", ein Escaperoom an der frischen Luft, lädt zum gemeinsamen Knobeln in ganz Willingen ein.

Willingen. Der „Willingen Fluch“, ein Outdoor-Escape-Room, bringt Abenteuerlustigen die Stadt und ihre Attraktionen näher. Was die Teilnehmer erwartet.

Lediglich mit einem geheimnisvollen Rucksack „bewaffnet“ geht es am Sporthotel „Zum hohen Eimberg“ los. Gruppen von zwei bis 30 Personen können beim „Sauerland Escape“ in Willingen, einem Escape-Room an der frischen Luft, gleichzeitig teilnehmen und gemeinschaftlich versuchen verschiedene Rätsel zu lösen. Über einen Parcours von mehr als dreieinhalb Kilometer, inklusive einer Seilbahnfahrt auf einen der Willinger Berge, erstreckt sich die Rätselfläche, auf der verschiedene Aufgaben gelöst werden müssen. Dem Erfinder des „Willingen Fluchs“ ist der Outdoor-Aspekt besonders wichtig.

Schöne Landschaft von Willingen soll komplett analog erlebt werden

Die Willinger Seilbahn ist Teil des Spiels. Foto: Seilbahn Willingen

„Wir haben unser Rätsel-Konzept extra an die frische Luft angepasst. Das Motto ist es in Bewegung zu kommen und sich die schöne Landschaft von Willingen anzuschauen und die Region waschecht zu erleben“, berichtet Michael Bergner, Gründer von „Sauerland Escape“. Bevor man mit dem Rucksack, der von vielen Schlössern Teil für Teil versiegelt ist, loszieht, muss man sich mit den Begebenheiten vertraut machen. Im Sporthotel ereignet sich seit einigen Wochen Übernatürliches. Unerklärliche Stimmen und Klopfgeräusche halten das Hotelpersonal auf Trab, die Gäste sind noch nicht eingeweiht. Der Geisterjäger Johannes Kraut hat alle bekannten Methoden der Geisterforschung erfolglos angewandt. Anhand von seinen Aufzeichnungen sollen die Spieler versuchen wieder Normalität in Willingen herzustellen.

Beim Lösen der Rätsel des Escape-Games geht es um Gemeinschaft

Nach der Einweisung geht es vom Sporthotel aus kurzerhand los ins Upland. Um eines der Schlösser am Rucksack zu lösen, ist bereits die erste Knobelei fällig. „In die Geschichte wurden extra so viele Elemente aus Willingen eingearbeitet, wie es möglich war. Beim Lösen der Rätsel geht es uns vor allem um die Gemeinschaft. Zeitdruck gibt es keinen, denn so kann man die Vorzüge der Gegend genießen und zwischenzeitlich irgendwo einkehren“, so Bergner weiter. Die Rätselei ist analog gehalten, damit die Teilnehmer vom digitalen Alltag abschalten können. Das Lesen von echten Karten sei bei einem Abenteuer an der frischen Luft obligatorisch.

Seilbahn ist Teil des Rätsel-Weges in Willingen

Jedes gelöste Teil von Geisterjäger Johannes Krauts Aufzeichnungen ergibt neue Zahlenkombinationen, die den Rucksack mehr und mehr in ein offenes Buch verwandeln und den Spielern den Weg durch Willingen zeigen. Eines der Highlights ist eine Fahrt mit einer Seilbahn, die nicht nur einen besonderen Ausblick über das Upland gewährt, sondern auch die Geisterjagd auf einem anderen Level ermöglicht. Neben den Aufzeichnungen des Forschers finden sich verschiedene Geisterkarten im Spiel wieder, wie ein Elementargeist, ein Poltergeist sowie ein Zeitgeist, die gleich mehrere Attribute mit sich bringen.

Neuerungen für den Standort in Willingen schon in Planung

Für die Zukunft plant der Escape-Initiator noch einige Neuerungen für den Standort Willingen: „Die Tour soll angepasst werden. Wir möchten mehr Flexibilität einbauen, sodass man den Spaß mit einer Fahrradtour oder weiteren Wanderungen verbinden kann.“ Die Kernidee sei es, dass man als Team gemeinsam knobelt und sich dabei mit der Schönheit der Gegend vertraut macht. Sauerland-Escape gibt zurzeit ebenfalls in Kallenhardt, weitere Standorte im Hochsauerlandkreis sind zukünftig nicht ausgeschlossen. Für jede Tour, die gebucht wird, pflanzt der Gründer einen Baum in einen Zukunftswald, um der Natur etwas zurückzugeben. Der Outdoor-Escape-Room ist das ganze Jahr geöffnet.

