Irre Stimmung: 20.000 Fans feiern auf dem Willingen Open-Air

Willingen. „Das Wetter ist egal“: Party-Fans trotzen Regen und feiern wild auf dem Willingen Open-Air. Die Stimmung ist einmalig, sie bleibt in Erinnerung.

Langsam verzieht sich der Regen über dem Fuße vom Ettelsberg und zwischen den grauen Wolken strahlt an einigen Stellen hellblauer Himmel hervor. Junge Leute strömen durch den Eingang des Konzert-Geländes und versammeln sich vor der Bühne. Viele tragen bunte Regencapes und haben sich Glitzer ins Gesicht gemalt. Wer hier gute Schuhe anhat, ist falsch ausgerüstet - die Wiese unter den Füßen der Zuschauer ist völlig aufgeweicht. Gleichzeitig wächst jedoch die Vorfreude: Eine Gruppe von Mädchen stimmt bereits einen bekannten Song an. „Wann geht es denn endlich los?“, fragt eine ungeduldige Stimme ein paar Meter weiter. Das Willingen Open Air startet mit einem Cro-Konzert bevor am Samstag Peter Fox aufspielt.

„Hi Kids ich bin Carlo. Werft den Arm hoch und gebt mir ein Hallo!“

Freitag sind viele gekommen, um Cro zu sehen. Auf den großen Bildschirmen rechts und links neben der Bühne beginnt der Vorspann. „Der Countdown läuft“, sagt eine mechanische Stimme. Die Zuschauer sehen gespannt zu, wie eine Rakete in Form eines Panda-Kopfes sich der Erde nähert. Sie ist nur noch wenige Meter entfernt. In dem Moment sieht man Feuer auf der Bühne und Rauch steigt auf. Dort steht er plötzlich: Der Mann mit der Panda-Maske. „Hi Kids ich bin Carlo. Werft den Arm hoch und gebt mir ein Hallo!“, singt Cro und begrüßt damit die Fans. Im Rahmen seiner Open Air Tour tritt Cro mit seinem 2022 erschienenen Album „11:11“ auf. Vor 9000 Zuschauern präsentiert der 33-Jährige in Willingen das Album über die Liebe und was sie mit einem macht. Unterstützung bekommt er im Vorfeld vom Newcomer Jamule und während seines Auftritts von seinem Freund und Kollegen Badchieff.

Spätestens bei „Easy“ und „Einmal um die Welt“ gibt es in der Menge kein Halten mehr

Die Bässe wummern und sind im ganzen Körper spürbar. Viele Zuschauer haben einen langen Weg auf sich genommen und kommen aus ganz Deutschland. Sie halten ihre Handys gezückt, um jeden Moment einfangen und sich später noch einmal ansehen zu können. Während Cro einen Song nach dem nächsten anstimmt, wippen sie mit dem Armen im Takt der Musik und singen lautstark mit. Neben seinen neuen Liedern spielt der Rapper auch altbekannte Songs: Spätestens bei „Easy“ und „Einmal um die Welt“ gibt es in der Menge kein Halten mehr. Auch als es inmitten des Konzerts wieder anfängt zu regnen, hört die Menge nicht auf zu tanzen. „Ich war vor ein paar Jahren schon mal auf einem Cro-Konzert und ich würde immer wieder hingehen“, erklärt die 27-Jährige Melanie Steins aus Witten. „Das Wetter ist mir egal - für Cro nehme ich auch Regen in Kauf!“ Besonders die Kulisse fällt dem Publikum positiv ins Auge: Am Fuße des Ettelsbergs umringt von Bäumen und Bergen entstehe eine tolle Atmosphäre, so die 18-Jährige Sophie Habermann aus Oberhausen.

Feuerwerk am Himmel lässt den Atem im Publikum stocken

Das Highlight des Abends ist der Song „Unendlichkeit“: In der Abenddämmerung machen die Zuschauer ihre Taschenlampen an und es entsteht ein Lichtermeer. Bei emotionaler Stimmung nehmen sich viele gegenseitig in den Arm. „Irgendwann ist der Moment vorbei und ich wollt’ eigentlich Unendlichkeit“, singt Cro. In dieser Sekunde startet hoch über der Bühne ein Feuerwerk: Bunte Lichter erstrahlen den dunklen Nachthimmel und lassen dem Publikum den Atem stocken. Eins ist in diesem Augenblick klar: Auch wenn das Konzert bald sein Ende findet, hat Cro damit einen Moment geschaffen, an den sich die Zuschauer noch lange zurück erinnern werden.

Fotostrecke: Mehr Fotos vom Cro-Konzert gibt es hier!

Am 4. August ist Cro, der Musiker mit der Panda-Maske, beim Willingen Open Air aufgetreten. Trotz Regen haben sich die Zuschauer die Freude und gute Laune nicht nehmen lassen. So sah die Stimmung im Publikum aus. Foto: Luisa Nieder

Die begeisterten Fans zeigten sich in knalligen pinken Outfits

Die Zukunft ist Pink – das war das Motto des Peter Fox Konzertes beim Willingen Open Air am folgenden Samstagabend. Die begeisterten Fans zeigten sich in knalligen pinken Outfits, die perfekt zu den Songs des Rappers passten. Auch praktische Regenponchos waren dabei.

„Gestern bei Cro hatten wir ungefähr 9000 Besucher und heute sind wir fast ausverkauft“, freute sich Gisbert Kemmerling, der das Open Air organisiert hatte. Die Gäste kamen nicht nur aus der Region, sondern auch aus anderen Teilen Deutschlands. „Wir sind extra aus Duisburg angereist, um Peter Fox live zu sehen. Er ist einfach der Beste, egal ob es regnet oder nicht“, sagten ein Pärchen aus dem Ruhrgebiet.

Die Fans ließen sich auch von den hohen Preisen für Getränke und Snacks nicht abschrecken: Eine Cola kostete 7,50 Euro inklusive Pfand, ein Mini-Pizzastück 8 Euro. Das sollte allerdings der einzige Wermutstropfen des Abends bleiben, denn auch der zwischenzeitlich starke Regen konnte der Stimmung der knapp 20.000 Besucher nichts anhaben.

Vorband Ätna heizt ein, dann kommt Peter Fox

Und das taten sie auch, als um 19.50 Uhr die Vorband Ätna die Bühne betrat. Das Duo aus Dresden, bestehend aus der Sängerin Inéz und dem Schlagzeuger Demian, begeisterte das Publikum mit ihrer Mischung aus Pop und Elektro. Ihre Songs waren mal melancholisch und sphärisch, mal tanzbar und mitreißend, wie zum Beispiel „Tuk Tuk“. Inéz war auch die Stimme im aktuellen Hit von Peter Fox „Zukunft ist Pink“, den sie später gemeinsam mit ihm performte.

Regen kann Peter Fox nicht stoppen: Der Seeed-Frontmann liefert eine sensationelle Performance beim Willingen Open Air. Zusammen mit seiner Live-Band und 200 tanzenden Fans bringt er die Bühne zum Beben. Foto: Franz Köster / WP

Fotostrecke: Mehr Bilder vom Auftritt von Peter Fox gibt es hier!

Peter Fox selbst kam pünktlich um 21.15 Uhr auf die Bühne und wurde von einem tobenden Applaus empfangen. Der Seeed-Frontmann wirkte jung und energiegeladen, obwohl er kurz vorher dem Magazin “Der Spiegel” gesagt hatte: „Eigentlich fühle ich mich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein. Ich sollte Platz für die nächsten machen.” Davon war in Willingen nichts zu spüren. Der Rapper lieferte eine spektakuläre Show ab, unterstützt von einer Live-Band und mindestens 200 Fans, die auf einem Balkon hinter ihm tanzten. Was für ein Anblick! Er spielte sowohl seine alten Hits wie „Haus am See“ oder „Schwarz zu Blau“ als auch die neuen Songs seines Albums „Love Songs“. Das Publikum sang und klatschte begeistert mit. Auch der Regen, der zwischendurch wieder einsetzte, konnte die Stimmung nicht trüben. Peter Fox nahm es mit Humor: „Ich habe eine gute Nachricht: ich bin noch nicht Nass“, witzelte er, während die Fans unter ihren Ponchos lachten und jubelten. Das Publikum ist gemischt: Viele kennen Peter Fox vor allem noch von seinem ersten Album Stadtaffe, das mit 1,5 Millionen verkauften Einheiten eines der erfolgreichsten deutschen Rap-Alben aller Zeiten ist. Aber auch neue Fans sind mit dabei: Ein kleiner Junge hält an der Bühne ein Schild hoch: „Peter Fox! Du bist mein erstes Konzert“. Das sollte tatsächlich auch für den erfolgsverwöhnten Sänger eine ganz besondere Ehre sein. Für Lena aus Paderborn war das Konzert ein voller Erfolg: „Die Bewirtung war echt klasse, alles hat gut geschmeckt. Der Sound der Anlage war auch top und die Bühne war super!“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon