Jahreswechsel wird winterlich - Neuschnee und Kälte im HSK

Hochsauerlandkreis Es bleibt winterlich im HSK. Es kommt sogar eine Neuschneefront - nicht nur Winterberg wird weiß. Mehr Infos hat unser Wetterexperte:

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Ein recht kalter und in etwas höheren Lagen auch winterlicher Jahreswechsel liegt vor dem Sauerland. Dabei ziehen bis zum Morgen des Neujahrstags noch einige Schneeschauer vorbei, zum Samstag zeigt sich auch mal die Sonne. Am Sonntag kommt dann aus Osten neuer Schnee auf.

Das Wetter auf dem Berg

Das Jahr 2020 war auf dem Kahlen Asten das wärmste Jahr seit Beginn der offiziellen Messreihe im Jahr 1955. Mit 7,3 Grad war es noch um 0,1 Grad wärmer als der bisherige Rekordhalter 2018. Zudem fiel es erneut durch viele trockene Monate auf, einzig der Februar war deutlich zu nass und so war es letztlich das dritttrockenste Jahr nach 2018 und 1959. Auch mit dem Winter war es bei einer maximalen Schneehöhe von 34 cm nicht weit her, die letzten Tage dieses Jahres zeigen und zeigten sich aber dann doch nochmal recht kalt. So wird die rund 20 cm dicke Schneedecke in den Hochlagen durch einige Schneeschauer bis in die Neujahrsnacht noch etwas aufgefrischt. Zu Mitternacht schwanken die Temperaturen dann meist um -2 Grad. Der Neujahrstag bringt dann nur noch vereinzelt ein paar Flocken und in der Nacht zu Samstag lockern die Wolken dann auch teils auf. Am Samstag selbst bestehen dann Chancen auf einige Sonnenstunden, besonders zum Nachmittag sollte sich die Wolkendecke etwas lichten können. Bereits in der Nacht zu Sonntag ziehen aber wieder neue Wolkenfelder auf, welche am Tag leichten Schneefall bringen. Dazu herrscht Dauerfrost und die winterliche Phase steigert sich somit noch.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die Zeit zwischen den Jahren erwies sich zuletzt als eine ziemlich milde Phase mit nur wenig Schnee und Kälte. In Medebach lag zuletzt im Jahr 2014 eine Schneedecke von 5-10 cm. Richtig winterlich war es letztmals im Jahr 2010. Die Schneehöhen von damals: Medebach-Berge: 38 cm, Marsberg-Helminghausen: 27 cm und Marsberg-Leitmar: 15 cm. Da ist der zumindest dünne Hauch Winter in diesem Jahr schon eine Bemerkung wert und dieser wird auch bis über den Jahreswechsel hinaus erhalten bleiben. Um richtigen Winter erleben zu können muss man allerdings einige Höhenmeter weiter nach oben, denn auch an Silvester und Neujahr klettern die Temperaturen entlang von Orke, Diemel und Nuhne auf leichte Plusgerade. Der Schnee, welcher ab etwa 500 m Höhe fällt, kommt hier eher als Schneeregen oder Sprühregen vom Himmel. Die Sonne kann sich zudem nur selten durchsetzen. Etwas besser stehen die Chancen auf einige Sonnenstunden am Samstag, wenn sich die Region zwischen zwei Tiefdruckgebieten befindet. Bereits in der Nacht zu Sonntag ziehen aus Osten nämlich wieder dichtere Wolken auf und am Tag kann es zeitweise leicht bis mäßig schneien. So ist auch in den tiefsten Lagen eine dünne Schneedecke möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Wie auch in den anderen Teilen der Region war das Jahr 2020 auch rund um Brilon und Olsberg erneut sehr trocken. So kam die Wetterstation in der Briloner Innenstadt auf rund 700 Liter Regen und Schnee pro Quadratmeter, normal wären hier etwas über 1000 Liter. Zudem verteilte sich der Niederschlag ungleichmäßig, denn nahezu 200 Liter kamen allein im Februar vom Himmel. Die restlichen Monate brachten dagegen oftmals weniger als die Hälfte der üblichen Mengen. Weiterhin waren alle Monate des Jahres mehr oder weniger zu mild und dies trifft auch auf den Dezember zu. Enden wird das Jahr an Silvester aber mit recht normalen Temperaturen um den Gefrierpunkt, zudem kann es ein wenig schneien oder es fällt leichter Schneeregen. In der Neujahrsnacht kann dieser Schnee auch in den tieferen Lagen kurzzeitig liegen bleiben. Vorsicht vor glatten Straßen ! Im Laufe des Tages und dann vor allem am Samstag bekommt die Sonne zeitweise ihre Chance. Trotzdem zeigen die Temperaturen eine leichte Abwärtstendenz, vor allem in den Nächten muss nun in allen Höhenlagen mit Frost gerechnet werden. Letzte Wolkenlücken schließen sich in der Nacht zu Sonntag aber wieder und am Tag fällt dann von Hessen her etwas Schnee. Bei Temperaturen von knapp unter 0 Grad bleibt dieser auch im Tal liegen.

Trend

Das winterliche Wetter geht auch in der ersten kompletten Woche des neuen Jahres weiter. Die Temperaturen gehen dabei sogar noch etwas zurück und selbst in den Tälern hält sich teils eine dauerhafte Schneedecke.