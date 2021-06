Jakobuslinde Brilon: Das entsteht jetzt an der Sportanlage

Brilon. An den Sportanlagen „An der Jakobuslinde“ in Brilon sind jetzt die umfangreichen Bauarbeiten gestartet. Die Stadt Brilon modernisiert und saniert die Außensportanlagen „Zur Jakobuslinde“. Die Stadt schafft durch die umfangreichen Maßnahmen ein umfassendes Sport- und Freizeitangebot und einen „attraktiven Treffpunkt für Vereine und alle Einwohner“, wie es in einem Statement seitens der Stadt heißt. Um den Vereinssport und den Schulsport bestmöglich zu gestalten, waren Sportvereine und Schulen bereits seit 2017 in die Planungen eingebunden.

Finanzierung durch Förderung bewilligt

Zur Finanzierung der Maßnahme wurde aus dem Förderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2019“ des Bundes und des Landes eine Zuwendung in Höhe von 2.941.713 Euro bewilligt. Insgesamt sind für die Baumaßnahme Gesamtausgaben in Höhe von ca. 3.268.570 Euro geplant.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch konnte sich nun gemeinsam mit Vertretern der ausführenden Baufirma Rohde, des Planungsbüros Schmidt, der Sportvereine, der Stadtwerke und der Stadtverwaltung vom Beginn des 1. Bauabschnitts am Sportzentrum überzeugen.

Für die Durchführung des ersten Bauabschnitts ist eine Bauzeit von Mai 2021 bis zum Oktober 2021 geplant. Im ersten Bauabschnitt wird der Zugangsbereich zu den Sportanlagen um- bzw. neugebaut. So wird eine barrierefrei und behindertengerechte WC-Containeranlage errichtet, ein Kassencontainer aufgestellt und die Pflanzflächen und Toranlage werden erneuert. Weiter wird ein kombiniertes Kunststoff-Kleinsportfeld in einer Gesamtgröße von 608 m² für die Sportarten Basketball, Fußball, Volleyball neugebaut. Der ehemalige Rasenplatz wird in einen Kunstrasenplatz mit einem Spielfeld von 105 x 68 Metern umgewandelt. Es wird zudem Segmente mit Kunstrasen geben.

Fußball und auch American Football sind möglich

Auf dem Platz wird sowohl Fußball als auch American Football möglich sein. Auch werden im ersten Bauabschnitt die leichtathletischen Anlagen saniert. Entstehen wird eine Kampfbahn Typ C mit einer Laufbahn mit Kunststoffbelag, einer Hochsprunganlage, einer Weitsprunganlage und einer Kugelstoßanlage. Die Zuwegungen, Geländer und die Flutlichtanlage werden erneuert.

Der zweite Bauabschnitt erfolgt in 2022. Geplant ist dann der Neubau eines Parkplatzes mit 64 Stellplätzen, wovon auch Plätze für Personen mit Behinderung vorgesehen sind. 6 Tennisplätze werden entstehen, eine Weitsprunganlage sowie eine Rasenfläche für Wurfdisziplinen für den Schulsport ist vorgesehen. Abschließend werden die Wegeverbindungen erneuert.

