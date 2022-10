„Jeder Kilometer zählt“ – Großer Spendenmarathon in Brilon

Brilon. Daria Matlakiewicz und Miriam Decker-Ebbers veranstalten in Brilon eine Wohltätigkeitsaktion. Beim Wohltätigkeitslauf kann jeder mitmachen.

Egal ob Spitzensportler, Hobbyläufer oder blutiger Anfänger - bei der Spendenaktion von Daria Matlakiewicz und Miriam Decker-Ebbers aus Brilon kann jeder mitmachen. Dafür finden unter dem Motto „Jeder Kilometer zählt“ am 8. und 9. Oktober im Fitnessstudio GYM B7 „Tage der offenen Türe“ statt. Das gesammelte Geld soll zu 100 Prozent Schulen in Uganda, Nepal und Ruanda zugutekommen und weitere Schulen errichtet und langfristig begleitet werden. Denn mit den Spenden könnten unter anderem die laufenden Schulkosten wie beispielsweise Lehrergehälter, Schulmaterialien oder Uniformen gedeckt werden.

Teammitglied vom gemeinnützigen Verein 264.education

Die Vorbereitungen auf das Wochenende sind in vollem Gange. „Die drei Kilometer lange Outdoor-Strecke ist definiert, die Anmeldung für den Indoor Cycling Marathon ist offen, Firmensponsoren sind kontaktiert beziehungsweise bereits on Board und weitere tolle Specials sind in Planung“, freut sich Daria Matlakiewicz. Neben der Sparkasse Hochsauerland ist auch die Fahrschule Friedel Thiele dabei.

Weitere Sponsoren seien die SIGNAL IDUNA Versicherung Marco Mastroprimiano und Bezirksdirektion Middeke, Liquid-Life und die Zweirad-Welt Neumann. Außerdem steuerten das kreativkarussell, Schafeld & Partner, die Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH, die BEULE GmbH sowie die Decker Steuerungs- und Regelungsanlagen GmbH zur Spendenaktion bei. Interessierte Firmen und Unternehmen aus der Region können sich auch weiterhin bei Daria Matlakiewicz melden.

Seit 2020 ist sie ein festes Teammitglied vom gemeinnützigen Verein 264.education. Dieser baut seit 2018 Schulen in Entwicklungsländern und unterstützt diese dann langfristig, um Kindern eine faire Chance im Leben zu ermöglichen. Denn der Verein ist der Ansicht, dass Bildung das wirkungsvollste Instrument ist, um langfristig Armut zu bekämpfen.

Beim Wohltätigkeitslauf kann jeder mitmachen

Durch digitale Kommunikation, einen hohen Grad an Automatisierung und eine vollständig ehrenamtliche Arbeit reduziere 264.education die Verwaltungskosten auf Null, sodass 100 Prozent der Spenden vor Ort investiert würden, so Daria Matlakiewicz. „Zudem bekomme ich selbst als festes Teammitglied vom Verein hautnah mit, wie und wofür die Spenden vor Ort investiert und die Wirkung pro ausgegebenen Euro maximiert werden, um möglichst vielen Kindern Zugang zu Bildung ermöglichen.“

Die Vision von 264.education überzeugt Darja Matlakiewicz und so unterstützte sie unter anderem bereits vor Ort eine Schule in Uganda, um aktiv bei der positiven Veränderung mitzuwirken. Im vergangenen November war die Brilonerin dann auch in Ruanda und sichtete dort ein neues Schulbauprojekt. Einmal im Jahr organisiert 264.education einen Spendenlauf, um dies zu finanzieren. Die Teilnehmer suchen sich auch dabei im Vorfeld in ihrem Umfeld Sponsoren, die für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag ihrer Wahl spenden und einen Beitrag für eine bessere Zukunft leisten. Eine Ziellinie gibt es dabei nicht, stattdessen zählt also jeder einzelne Kilometer den man als Einzelperson oder aber auch gemeinsam in einem Team zurücklegt.

Miriam Decker-Ebbers stellt ihr Fitnessstudio GYM B7, inklusive Laufbändern und Stand-Fahrrädern, für den Spendenlauf am zweiten Oktoberwochenende zur Verfügung. Eine zusätzliche Laufmöglichkeit soll draußen entstehen, um vielen Teilnehmern die Chance zu geben, Runden zu drehen und Kilometer zu sammeln. Zudem wird ein Cyclingmarathon stattfinden, wobei der Ansporn einer Trainerin den fleißigen Fahrern einen extra Motivationsschub geben soll.

Beim Wohltätigkeitslauf kann jeder mitmachen. „Grundsätzlich gilt einfach vorbeikommen“, sagt Daria Matlakiewicz. „Beim Trainerstab im GYM B7 registrieren und los geht’s! Für den vier Stunden Cycling-Marathon können dann Zeitzonen nach Belieben und Durchhaltevermögen gebucht werden.“ Dazu müsse man einfach im GYM B7 anrufen oder sich über die Homepage anmelden, um einen Platz fest zu reservieren. Sie hofft auf eine rege Teilnahme bei der sportlichen Wohltätigkeitsaktion in Brilon, denn damit ließen sich in Zukunft vielleicht weitere Projekte ermöglichen, um Kindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

