Jetzt in der Briloner Bahnhofstraße: WP-Redaktion umgezogen

Endlich war es soweit: Am 3. Juli konnte das Briloner Westfalenpost-Team die neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße beziehen.

Brilon. In modernen Räumen wird in der Briloner Innenstadt nun Lokaljournalismus gemacht. Die Westfalenpost beantwortet die wichtigsten Fragen zum Umzug:

Die Westfalenpost ist umgezogen. Die Redaktion ist nun in der Bahnhofstraße 14 in Brilon neu eröffnet. Das neue Büro ist digital, modern und barrierefrei und bietet die Möglichkeit, modernsten Lokaljournalismus für das Sauerland zu gestalten. Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier im Überblick:

Die Bilder an den Wänden fehlen noch, aber die Räume sind hell und freundlich. Foto: Franz Köster / WP

Redaktionskonferenzen finden in Zukunft hier statt. Foto: Franz Köster / WP

Wer ist ab jetzt im neuen Büro ansprechbar?

Stets vor Ort ist die Redaktionsassistentin Christina Hempelmann. Sie ist erste Ansprechpartnerin für die Aufnahme von Ankündigungen, sei es im Vereinsforum oder als Meldungsform. Gibt es Anregungen, sei es Lob oder konstruktive Kritik zu den Inhalten in der Westfalenpost, ist sie, aber auch die Reporter sowie der Redaktionsleiter Boris Schopper, ansprechbar. Direkten Kontakt in die Redaktion gibt es per Mail an brilon-wp@funkemedien.de oder telefonisch unter 02961/970331.

Was ist mit den Außenstandorten der Westfalenpost?

Wie gewohnt sind weiterhin die beiden Außenstandorte in Marsberg und Winterberg für jeden erreichbar. In Marsberg sitzt Anette Dülme in der Redaktion (Bahnhofstraße 4), sie ist zu erreichen unter marsberg-wp@funkemedien.de sowie telefonisch unter 02992/903601. Benedikt Schülter ist in der Winterberger Co-Working-Lounge (Wernsdorfer Straße 1) vor Ort. Zu erreichen ist er wie gewohnt unter 02981/924314 und per Mail an winterberg-wp@funkemedien.de.

Die Blumen gab es zum Einzug... Foto: Franz Köster / WP

… und verschönern nun die Sitzecke. Foto: Franz Köster / WP

An wen wenden sich Leser mit ihren Anliegen?

Geht es um eine Zeitung, die nicht zugestellt wurde oder um eine urlaubsbedingte Aussetzung des Abonnements, können sich Leser der Westfalenpost an 0800/6060740 wenden. Dort kann Ihnen direkt weitergeholfen werden. Auch Fragen zum Abonnement können hier beantwortet werden. Geht es um inhaltliche Anregungen und Fragen, können Sie gerne in den Redaktionsräumen vorbeischauen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Was bedeutet der Redaktionsumzug für die Redakteure?

Die neuen Büroräume sind topmodern. In einem Shared-Desk-Modell können die Redakteure stets vor Ort arbeiten, flexibel die Arbeitsplätze nutzen und digitale Inhalte für westfalenpost.de/brilon liefern. Auch die Inhalte für die Print-Ausgabe werden wie gewohnt weiterhin vor Ort recherchiert und erstellt. Die Nähe zu den Menschen vor Ort, die durch den neuen Standort mitten in der Innenstadt entsteht, ist ein großer Vorteil für die redaktionelle Arbeit und wird von den Reportern sehr geschätzt.

Lesen Sie auch: Andreas Pack König in Obermarsberg: Die schönsten Bilder

Lesen Sie auch: Batterie-Herstellung soll umweltfreundlicher werden

Was wird in der neuen Redaktion eigentlich gemacht?

Im Prinzip, was zuvor schon im alten Büro gemacht wurde. Die WP-Reporter produzieren aktuelle, verlässliche Informationen und sorgfältig recherchierte, lokale Nachrichten aus dem Sauerland – von Stadtgespräch-Anekdoten über feinfühlige Porträts bis hin zu Service-Stücken. Diese werden digital veröffentlich auf der Online-Seite der Westfalenpost Brilon (wp.de/brilon) oder bei facebook (facebook.com/WestfalenpostBrilon) sowie bei Instagram (instagram.com/wp_winterberg_brilon). Natürlich gibt es auch noch unsere gedruckte Ausgabe, die allerdings auch als E-Paper angeboten wird, und das wesentlich früher und aktueller, denn die digitale Ausgabe gibt es schon vor dem Erscheinungstag ab 20 Uhr zu lesen. Für die Abonnentinnen und Abonnenten unserer Printzeitung und des E-Papers ist der Zugang zu unseren digitalen Inhalten auf www.wp.de/brilon übrigens kostenfrei. Sie müssen sich lediglich unter wp.de/freischalten einmalig kostenlos registrieren. Nach der erfolgten Freischaltung haben Sie unbegrenzt kostenlosen Zugriff auf sämtliche WP+-Inhalte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon