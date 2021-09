Jugendfeuerwehr Siedlinghausen erhält Preisauszeichnung

Siedlinghausen. Seit Jahren wird der Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis verliehen. Hierfür wurde in diesem Jahr auch die Jugendfeuerwehr Siedlinghausen prämiert:

Die Unfallkasse NRW (UK NRW) lobt seit vielen Jahren den sogenannten Jugendfeuerwehr-Sicherheitspreis aus. Jugendgruppen aus NRW können bis zum Jahresende Vorschläge, Ideen oder konkrete Maßnahmen einreichen, die sich mit Sicherheit und Gesundheit befassen. Der Feuerwehrausschuss der UK NRW wählt aus den eingereichten Vorschlägen die Preisträger aus. Auch die Jugendfeuerwehr Winterberg-Siedlinghausen reichte Vorschläge ein.

Zwei Vorschläge prämiert

Die Jugendfeuerwehr Winterberg-Siedlinghausen mit ihren Jugendfeuerwehrwart Oliver Steinrücke hat im Jahr 2020 drei Vorschläge eingereicht. Zwei davon wurden prämiert. Der zweite Platz ging an den Vorschlag für ein Patensystem, in dem neue Mitglieder von einem Paten in der Anfangszeit betreut werden und so einen sicheren Einstieg in das Leben als Mitglied einer Jugendfeuerwehr finden. Der dritte Platz ging an den Vorschlag für die Gestaltung einer Mütze für die Jugendfeuerwehr, die die Kriterien erfüllen soll, die sich die Trägerinnen und Träger wünschen.

Preisverleihung im Gerätehaus

Die Preisverleihung fand am 28. August im Gerätehaus des Löschzuges Siedlinghausen statt. Neben den Feuerwehrführungskräften aus Winterberg waren auch der Bürgermeister von Winterberg Micheal Beckmann, der Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck, der Kreisbrandmeister Bernd Krause, der stellv. Geschäftsführer der UK NRW Johannes Plönes sowie Ludger Schlinkmann als Verteter des Feuerwehrausschusses der UK NRW teil.

Die Preis beinhaltet neben einer Urkunde und Pokal auch noch einen Geldpreis von 500 € bzw. 250 €.

