Jungschützen Grönebach: „Ein Schützenverein muss sein!“

Grönebach. Auch in Grönebach musste erneut das Schützenfest entfallen. Wie das Alternativprogramm aussah und wie der Jungschützenkönig damit umging:

Auch in Grönebach muss der St. Hubertus Schützenverein das Hochfest in diesem Jahr erneut absagen – ganz zum Leidwesen von Jannis Pröpper. Der 20-Jährige kommt aus Grönebach und ist zurzeit im dritten Lehrjahr als Feinwerkmechaniker bei der Paul Köster GmbH in Medebach – und er ist Jungschützenkönig. Der WP erzählt er von seinen Highlights beim „Ersatz-Schützenfest“.

Ein geselliger Abend

Schon bevor Jannis Pröpper im Jahr 2017 in den Verein eingetreten ist, freute er sich immer auf das alljährliche Schützenfest, das normalerweise in der vierten Juni-Woche stattfindet. Genau wie im vergangenen Jahr musste es jedoch etwas anders ablaufen: Statt eines großen Festes in der Schützenhalle wurde in einem kleineren Rahmen mit wechselnden Locations gefeiert. „Wir haben Donnerstag angefangen mit dem Hissen der Fahne und Freitag war ich abends beim Königspaar eingeladen“, so der 20-Jährige. Samstags gab es in Grönebach sogar eine feierliche Kranzniederlegung und der Schützenvorstand brachte den Jubelpaaren mit der Musikkapelle Ständchen. Danach habe er als Jungschützenkönig die anderen Jungschützen und viele Freunde zu sich eingeladen, um einen geselligen Abend miteinander zu verbringen. An allen drei Tagen wurde natürlich auch auf die Abstands- und Hygieneregeln geachtet.

Für den Jungschützenkönig war auch in den vergangenen Jahren der Samstag immer der Höhepunkt beim Grönebacher Schützenfest: Beim gemeinsamen Feiern sei gute Stimmung aufgekommen und man spüre die Gemeinschaft während des Schützenfestes. Jannis Pröpper: „Man kann mit jedem reden, egal welche Altersdifferenz zwischen den Gesprächspartnern besteht.“ Ein unvergesslicher Moment war für ihn, als der Vogel 2019 bei seinem letzten Schuss fiel und er Jungschützenkönig wurde. „Dieses Gefühl werde ich nie vergessen.“

„Das könnte ich mir nicht vorstellen“

Als Tipp gegen den morgendlichen Kater empfiehlt Pröpper, einfach weiterzutrinken, da auf dem Hochfest meist die Zeit fehle, auszuschlafen und sich auszuruhen. Er hat sogar schon eine Prognose für das nächste richtige Schützenfest: „Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr Menschen auf das Schützenfest zieht, da man schließlich in den letzten zwei Jahren nicht feiern konnte.“ Auf die Frage, ob sich der Jungschützenkönig seinen Ort ohne Schützenverein vorstellen könnte, antwortete er ganz klar: „Das könnte ich mir nicht vorstellen. Man würde sich nicht so kennen und die Geselligkeit wäre auch nicht so vorhanden. Man hätte natürlich noch andere Vereine, auf die man zurückgreifen könnte, aber es würde nie dasselbe sein.“

