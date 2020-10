Unfall in Brilon K57 in Brilon: 18-jährige wird von Ackerschlepper getroffen

Brilon. Am Freitagmittag hatte die Polizei die K57 zwischen Altenbüren und Scharfenberg müssen. Jetzt gibt die Polizei Details zum Unfall.

Eine 18-jährige Frau ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall bei Brilon schwer verletzt worden. Die K57 zwischen Altenbüren und Scharfenberg war von der Polizei zeitweise gesperrt worden.

Die 18-jährige Fahrerin ist mit ihrem Leichtkraftrad auf der K57 unterwegs gewesen. Ein 32-jähriger Mann ist mit einem Ackerschlepper ebenfalls auf der K57 von Altenbüren in Fahrtrichtung Scharfenberg gefahren. An der Unfallstelle hat er nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollen.

Die 18-jährige ist an dem Ackerschlepper, der sich zum Linksabbiegen eingeordnet hatte, zum Überholen vorbeigefahren. Als sie bereits fast komplett an dem Ackerschlepper vorbei gewesen ist, hat dieser nach links gelenkt, so dass die Frontgabel ausgeschwenkt ist und die 18-jährige hiermit am rechten Unterschenkel getroffen hat. Einen Sturz hat die Fahrerin noch verhindern können.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren noch am Unfallort zur Stelle. Der Sachschaden beträgt ca. 400 Euro.