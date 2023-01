Kältefront aus Norden: Chance auf Schnee im Sauerland steigt

Hochsauerlandkreis. Das Wetter im HSK bleibt erstmal ungewöhnlich mild . Doch die Chancen aus Neuschnee steigen - vor allem auf den Bergen rund um Winterberg,

Nach einem extrem milden Jahreswechsel nähern sich die Temperaturen in dieser Woche wieder mehr der Normalität an. Trotzdem bleibt es bis zum Donnerstag auch auf den Bergen frostfrei. Nach einem überwiegend trockenen Dienstag regnet es am Mittwoch und Donnerstag wieder häufiger. Danach kommt die Luft zunehmend vom nördlichen Atlantik und der Nordsee ins Hochsauerland, so dass auch die Schneefallgrenze nach dem Wochenende wieder in unsere Höhenbereiche absinkt.

Das Wetter auf dem Berg

Mit einer Temperatur von 11,2 Grad auf dem Kahlen Asten war der Silvestertag hier der mildeste Dezembertag seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahre 1926. Er übertraf den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1989 um 0,2 Grad. Auch zum Jahreswechsel selbst wurden rund um Winterberg noch etwa 10 Grad gemessen, dazu blieb es wenigstens weitgehend trocken. Trocken verläuft auch der Dienstag, nur selten kann es mal ein wenig Sprühregen geben. Dazu dürfte sich die Sonne zumindest hin und wieder mal kurz durchsetzen. Die Temperaturen sind insgesamt kühler als an den Vortagen, sie erreichen aber auch ganz oben noch um 3, in Winterberg bis zu 5 Grad. In der Nacht zum Mittwoch erreicht uns dann bereits das nächste Regengebiet mit zunächst aber nur leichten Niederschlägen. Tagsüber ist es immer wieder nass mit nur kurzen Unterbrechungen. Mit dem Niederschlagsgebiet steigen die Temperaturen bis zum Abend auf 5 - 7 Grad an, so dass von Winter weiterhin nicht viel zu spüren ist. Am Donnerstag geht es mit unbeständigem Tiefdruckwetter weiter, auch der Wind weht wieder teilweise stürmisch. Bei dichten Wolken muss immer wieder mit Regen gerechnet werden.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Als die Temperaturen in Westheim bei Marsberg am Silvestertag 2021 auf 15 Grad stiegen und damit der mildeste Silvestertag seit Messbeginn im Sauerland erreicht wurde, hätte wohl keiner geglaubt, dass nur ein Jahr später dieser Wert noch einmal deutlich übertroffen wurde. 17,3 Grad zeigte das Thermometer am vergangenen Samstag und selbst zum Jahreswechsel waren es noch mehr als 15 Grad. Der ein oder andere wird hier bestimmt im T-Shirt oder im dünnen Pullover im Freien gefeiert haben. In den kommenden Tagen ist nun doch eher die Jacke angesagt, trotzdem erinnern die Höchstwerte, die weiterhin bis zu 10 Grad erreichen, nicht an Winterwetter. Zumindest am Dienstag dürfen wir uns dazu auf weitgehend trockene Bedingungen und auch den ein oder anderen Sonnenstrahl freuen. Zudem ist der Wind deutlich schwächer unterwegs als wir dies aus den vergangenen Tagen kannten. Bereits in der Nacht zu Mittwoch zieht aber wieder ein dichtes Wolkenpaket auf. Da es weiterhin aus Südwesten kommt, fällt aber in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg deutlich weniger Regen als weiter im westlichen Sauerland. Chancen auf freundliche Phasen gibt es aber auch am Donnerstag kaum und auch der Wind legt wieder etwas zu.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit mittleren Temperaturen von 1,7 Grad in Brilon und 2,3 Grad in Olsberg war der Dezember der kälteste seit 2017 und lag in etwa im Durchschnitt der Klimamittelperiode 1991 – 2020. Dieser Wert gibt aber in keiner Weise Aufschluss über den Verlauf des Monats, denn er zeigte sich trotz einer in den tieferen Lagen oft ausbleibenden Schneedecke bis zum 19. Kalt, oft auch mit Dauerfrost. Anschließend drehte er aber vollständig ins andere Extrem und brachte bis zum Jahresende nirgendwo mehr Frostwerte. Der Januar nimmt diese milde Phase nun erstmal auf, wenn auch die Temperaturen nach und nach sinken. Am Dienstag sind noch Höchstwerte bis etwa 8 Grad zu erwarten, dazu ist es überwiegend trocken und auch die Sonne bekommt hier und da mal eine Möglichkeit sich zu zeigen. Mit dem nachlassenden Wind ist es insgesamt wesentlich angenehmer als in den Vortagen. Schon in der Nacht zum Mittwoch zieht es sich aber wieder zu und es kommt leichter Regen auf, der auch tagsüber zumindest zeitweise fällt. Größere Mengen sind aber hier im nördlichen Sauerland aufgrund der Lage im Schutz des Rothaargebirges nicht zu erwarten. Nach einer sehr milden Nacht zum Donnerstag ändern sich die Tagestemperaturen wenig, die Wolken bleiben überwiegend dicht, hin und wieder kann es noch etwas regnen.

Trend: Unser Wetter wird insgesamt wieder spannender, denn auch kältere Luft mischt ab dem kommenden Wochenende wieder mit. Bis in die kommende Woche hinein wechseln daher Phasen mit Regen und milderen Temperaturen mit kälteren Perioden und Schnee ab. In höheren Lagen kann sich teils wieder eine Schneedecke bilden

