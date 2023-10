Kälteschock im Sauerland: Erster Schnee bis in Täler möglich

Hochsauerlandkreis. Der goldene Herbst ist bald endgültig vorbei: Im Sauerland wird es kalt. Unser WP-Wetterexperte weiß, wo sogar der erste Schnee fallen kann.

Nach langem Zögern macht der Herbst nun doch ernst. Am Freitag erwartet uns letztmals richtig milde Luft mit Temperaturen um 20 Grad. Mit teils kräftigem Regen kühlt es am Samstag deutlich ab und von Sonntag an liegen die höchsten Temperaturen oft unter 10 Grad. Nachts muss teilweise mit leichtem Frost gerechnet werden. In der kommenden Woche haben wir es mit kalten Ostwinden zu tun, die mal mehr, mal weniger Wolken zu uns bringen, so dass auch einige freundliche Tage zu erwarten sind. Es bleibt aber immer noch kühl, oft sind die Höchstwerte selbst in den Tälern einstellig. Auf den Bergen werden kaum mehr als 5 Grad gemessen, nachts kann es bei Aufklaren häufiger leichten Frost geben. Möglich sind aber noch tiefere Temperaturen und sogar die ersten Schneeschauer bis in tiefere Lagen.

Das Wetter auf dem Berg: Kahler Asten und Winterberg

Selbst in mehr als 700 Meter Höhe an unserer Wetterstation in Neuastenberg erreichte das Thermometer am Mittwoch nochmals die 20 Grad-Marke. Der Durchschnitt der ersten elf Oktobertage lag mit fast 13 Grad um rund 2 Grad höher als ein normaler September. Man kann also bisher durchaus von Oktobersommer sprechen und dieser hält nach einem wechselhaften Donnerstag auch am Freitag nochmal einen Tag an. Mit einem böigen Südwestwind kann es am Vormittag noch den einen oder anderen Regenschauer geben, später lockern die Wolken dann aber auf und in südeuropäischer Warmluft werden auch oben auf den Bergen nochmals bis zu 18 Grad gemessen. Vielleicht ist es das letzte Mal in diesem Jahr, dass man ohne zu frieren das T-Shirt tragen kann, denn am Samstag überquert uns mit teils kräftigem Regen eine Kaltfront und am Nachmittag sind es am Kahlen Asten maximal noch 8 Grad. Bis zum Sonntagmorgen folgen weitere Schauer nach. Bei rund 3 Grad ist auch die erste Schneeflocke der Saison nicht ausgeschlossen, tagsüber werden es kaum mehr als 5 bis 7 Grad. Neben etwas Sonne muss mit weiteren Schauern gerechnet werden. Die neue Woche startet dann ebenso frisch mit einem Mix aus vielen Wolken etwas Sonne und einem kalten Ostwind.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In den normalerweise recht kalten Tälern nahe der hessischen Grenze ist es Anfang Oktober in der Regel normal, dass wir Bodenfrost und auch die ersten Luftfrösten erleben. Die ersten elf Nächte des Oktobers waren aber beispielsweise in Hallenberg ausgesprochen mild. In sechs Nächten sank das Thermometer sogar nicht unter die 10 Grad-Marke. Wir hatten es also mehr mit Sommer-, als mit Herbstnächten zu tun. Dies wird sich ab dem Wochenende definitiv ändern, so dass das Thema Winterreifen nun auch für die, die warten, bis sich das entsprechende Wetter eingestellt hat, nun immer wichtiger werden sollte. Zuvor ist der Freitag aber nochmal mild bzw. warm und bei zeitweisem Sonnenschein und viel Wind wird die 20 Grad-Marke wohl nochmals geknackt. Mit diesen Werten ist es ab Samstag vorbei. Mit vielen Wolken überquert uns ein Regenband, welches die Temperaturen tagsüber schrittweise nach unten drückt, so dass spätestens am frühen Abend auch die 10 Grad-Marke unterschritten wird. Der Sonntag sorgt für wechselhaftes und windiges Schauerwetter, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Zum Beginn der neuen Woche ist die dickere Jacke weiterhin Pflicht. Morgens nur wenig über 0 Grad, nachmittags unter 10 Grad.

Das Wetter für den Nordkreis: Brilon und Olsberg

Rund um die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal ist der Freitag vielleicht nochmals die letzte Gelegenheit, um Garten und Haus winterfest zu machen, das letzte Mal den Rasen zu mähen und die empfindlichen Sommerblumen in geschützte Räume zu bringen. Noch einmal kommt der Wind nämlich aus südwestlichen Richtungen und führt sehr milde bis warme Luft ins nördliche Sauerland. Zwar können einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen werden, sie verhindern aber nicht, dass die Temperaturen zum wiederholten Mal in diesem Monat die 20 Grad-Marke überschreiten. In der Nacht zu Samstag werden die Wolken immer dichter und zum Morgen setzt Regen ein. Tagsüber hält dieser mit nur wenigen Unterbrechungen an. Die Temperaturen gehen dazu immer weiter zurück, auf den Bergen der Region sind es dann unter 10 Grad und an der Ruhr nachmittags noch maximal 12 Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlen die Werte auf 5 Grad und darunter ab. Tagsüber sind dann noch einige Schauer zu erwarten, welche sich mit freundlichen Phasen abwechseln. Auch in diesem bleiben die Temperaturen aber sehr gedämpft. Die neue Woche beginnt mit Ostwind und die Werte unter 10 Grad fühlen sich noch kühler an.

Der Trend

Vollherbst oder Frühwinter: Das ist die Frage für die kommende Woche. Die Wettermodelle präsentieren mal freundliches Wetter mit Frost in der Nacht und rund 10 Grad am Tag. Möglich sind aber noch tiefere Temperaturen und sogar die ersten Schneeschauer bis in tiefere Lagen.

