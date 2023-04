Kalt-Pfropfen hängt über dem Sauerland fest: Es fällt Schnee

Hochsauerland. Frühling? Nein, es bleibt kalt im Hochsauerland und es fällt auch Schnee und Schneeregen. Wer Sommerreifen drauf hat, sollte jetzt aufpassen.

Wechselhaftes und teils regnerisches Aprilwetter begleitet uns zunächst durch den Wochenanfang im Hochsauerland. Am Dienstag können in etwas höheren Lagen auch nochmals Schneeflocken fallen. Zum Mittwoch und Donnerstag rückt aus Westen allmählich ein Hochdruckgebiet näher, welches mehr Sonnenschein bringt.

Das Wetter auf dem Berg

Mit 15,9 Grad am Samstag war dies der mit Abstand bisher wärmste Tag des Jahres. Es wird auch der wärmste Tag in diesem Monat bleiben, was im Vergleich zu anderen Aprilmonaten der vergangenen Jahre doch eher wenig ist. In manchen Jahren erreichten wir im zweiten Frühlingsmonat bereits rund 20 Grad oder sogar mehr. In diesen Tagen geht es rund um Winterberg wieder deutlich bergab. Am Dienstag erwartet uns klassisches Aprilwetter mit einem Mix aus längeren sonnigen Abschnitten und einigen Schauern. Diese fallen überwiegend als Schnee oder Schneeregen, sie werden aber nur kurzzeitig mal in den höchsten Lagen liegen bleiben. In der Nacht zu Mittwoch lockern die Wolken zunehmend auf und die Sterne zeigen sich. Bei einem nachlassenden Wind gehen die Temperaturen auf Werte zwischen -1 und -3 Grad zurück. Teilweise ist also nochmals Scheiben kratzen angesagt. Tagsüber fallen dann nur noch ganz vereinzelt einige wenige Schauer und die Sonne kann sich besser durchsetzen. Bei einem weiterhin wehenden Nordwestwind klettern die Temperaturen aber nur langsam in die Höhe. So werden Werte zwischen 6 Grad ganz oben und etwa 8 Grad in Winterberg erreicht. Am Donnerstag zunehmend freundlich und wärmer.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit einer mittleren Temperatur von 7,5 Grad an unserer Wetterstation in Westheim bei Marsberg war der April bisher in etwa so warm wie ein durchschnittlicher 2. Frühlingsmonat in der alten Vergleichsperiode zwischen 1961 und 1990. Vergleicht man diesen Monat mit den vergangenen 30 Jahren so war es bisher rund 1,5 Grad zu kalt. Am vergangenen Samstag machte sich kurzzeitig mal Südwestluft mit sehr warmen Temperaturen bemerkbar. Westheim gehörte dabei mit 22,7 Grad zu den wärmsten Orten in ganz Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile ist allerdings bereits wieder deutlich frischere Luft eingeflossen und mit dem Wind fühlt es sich fast wieder wie im Winter an. So bringt uns der Dienstag zwar auch einige freundliche Phasen, zwischendurch muss allerdings mit Schauern und in etwas höheren Lagen sogar mit Schneeflocken gerechnet werden. In der Nacht zu Mittwoch lockern die Wolken dann immer mehr auf und da auch der Wind einschläft, ist teils mit leichtem Frost zu rechnen. Tagsüber zeigt sich die Sonne dann für längere Zeit, wirklich wärmer wird es aber noch nicht. Für den Donnerstag darf man sich in der Medebacher Bucht zumindest auf Temperaturen um 15 Grad freuen. Dazu meist trocken und zeitweise freundlich.

Das Wetter für den Nordkreis

Gleichmäßig verteilte Niederschläge und ein Wechsel von milderen und kälteren Tagen – so präsentiert sich der April im Jahr 2023 und zeigt sich damit so, wie es im Sauerland eigentlich normal ist. In den vergangenen Jahren haben wir uns allerdings an lange Hochdruckphasen mit viel Sonnenschein und fast schon sommerlichen Temperaturen gewöhnt. Auch wenn es am vergangenen Samstag rund um Brilon und Olsberg bis auf 20 Grad oder sogar etwas höher hinaus ging, „sommerlich“ war dieser April bei weitem nicht und er wird sich auch nicht mehr in diese Richtung entwickeln. So liegt das nördliche Sauerland am Dienstag und Mittwoch noch in einer kalten nordwestlichen Luftströmung, welche uns vor allem am Dienstag immer wieder Schauer mitbringt. Diese können in Lagen ab etwa 600 m Höhe zumindest kurz mal für eine weiße Überraschung sorgen. Wenn der Schauer beendet ist, wird der Schnee aber zügig wieder schmelzen. Da viele bereits mit Sommerreifen unterwegs sind, sollte man an diesem Tag in etwas höheren Lagen aber zumindest deutlich aufmerksamer auf den Straßen sein. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Werte örtlich in den leichten Frostbereich ab und es ist gefrierende Nässe nötig. Tagsüber zeigt sich die Sonne längere Zeit und es bleibt trocken. Ganz ähnlich sieht es auch für den Donnerstag auf.

Trend: Rund um das letzte Aprilwochenende ist im Sauerland insgesamt mit etwas wärmeren Temperaturen zu rechnen. Meist erreichen die Werte von Freitag bis Montag rund 11 bis 16 Grad. Neben freundlichen Phasen muss dabei aber auch immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden.

