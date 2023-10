Kaltfront rauscht übers Sauerland: Temperaturen stürzen ab

Hochsauerlandkreis. Ein Schwung warme Luft erreicht das Sauerland und das Thermometer klettert über 20 Grad. Doch der Spätsommer endet. Eine Kaltfront nähert sich.

Der Sauerländer Oktober bleibt in diesem Jahr weiterhin auf einem hohen Niveau. Am Dienstag und Mittwoch kommt erneut ein Schwung Warmluft an und treibt die Temperatur bei zeitweisem Sonnenschein auf rund 20 Grad in die Höhe. Am Donnerstag überquert uns eine Kaltfront mit Regen und die Temperaturen machen im Hochsauerlandkreis einen Knick. Anschließend deutet sich an, dass sich wir am Freitag und Samstag wiederum auf die Südwestseite eines neuen Tiefs über Westeuropa geraten. Zum Sonntag kommt eine weitere Kaltfront und danach wird es wohl nachhaltig deutlich frischer.

Das Wetter auf dem Berg

Das Wochenende war rund auf dem Kahlen Asten ziemlich neblig – nur am Samstagnachmittag lockerten die Wolken länger mal auf. Regen kam allerdings kaum nennenswert zusammen. Der Grund war eine nur schwache Kaltfront, welche sich über den Tag einmal von Nord nach Süd über die Region hinweg bewegte – am Sonntag und Montag wählte sie den Weg nach Norden zurück und die Warmluft gewann an Raum. Während diese allerdings bisher recht feucht war und die Sonne kaum zum Vorschein kam, sind der Dienstag und auch der Mittwoch wieder für einige Sonnenstunden gut. Dabei beginnt der Dienstag noch mit einigen Nebelfeldern, im Laufe des Tages sollte sich die Sonne aber gut durchsetzen können und die Temperaturen noch auf bis zu 17 Grad nach oben treiben. Der Wind, welcher anfangs schwach ist, lebt vor allem am Nachmittag wieder auf. Zum Mittwoch können die Temperaturen sogar noch etwas ansteigen und auch in Winterberg sind spät im Jahr nochmals 20 Grad drin. Dazu weht der Wind aber böig aus Südwest. Er kündigt eine Kaltfront an, welche uns in der Nacht erreicht. Der Donnerstag startet dann mit Regen, im Tagesverlauf wird es freundlicher. Die Temperaturen liegen aber fast 10 Grad unter den Mittwochswerten.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ganz allmählich beginnt auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg die Laubverfärbung. Dabei haben wir schon fast Mitte Oktober und damit Vollherbst. Tatsächlich gehört der aktuelle Stand der Vegetation zu den spätesten der letzten Jahrzehnte. Eine Folge des nassen Sommers und des sehr warmen Septembers. Auch in den kommenden Tagen liegen die Temperaturen deutlich über denen, die um diese Jahreszeit üblich wären. So klettern die Werte bei einem Mix aus viel Sonnenschein und nur einigen Wolken schon am Dienstag auf knapp über 20 Grad an. Der Mittwoch bringt nach einer milden Nacht ebenfalls längeren Sonnenschein. Dabei weht uns ein warmer Wind um die Nase, der in freien Lagen auch mal gerne Sturmböen um 50 km/h erreichen kann. Zum Nachmittag können es vor allem rund um Marsberg bis zu 23 Grad werden – da ist das T-Shirt absolut angebracht. In der Nacht zu Donnerstag werden die Wolken immer mehr und in der 2. Nachthälfte setzt leichter bis mäßiger Regen ein. Am Morgen ist dieser auch mal kräftiger dabei und mit ihm kühlt die Temperatur spürbar ab. Nachmittags sind wieder einige Sonnenstrahlen zu sehen, die Temperaturen sind aber wieder „Jacken-tauglich“.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Herbst ist die Zeit des Drachensteigens und dies war in den vergangenen Tagen sehr gut möglich. So erreichten die Windböen auch in den Tälern häufig die Marke von 50 km/h. Der meteorologische Grund für den Wind sind Luftdruckunterschiede zwischen einem von Tiefdruckgebieten geprägten Norden und einem durch Hochs bestimmten Süden Deutschlands. Diese halten auch in den kommenden Tagen an und dies, obwohl der hoher Luftdruck etwas an Raum nach Norden gewinnt. Damit verbunden ist trockenere Luft und die Wolken lockern schon am Dienstag häufiger auf. Die Sonne sollte sich 5 Stunden oder mehr blicken lassen können und rund 20 Grad sind erneut möglich. In der Nacht zu Mittwoch ist es oft sternenklar, allerdings bleibt es sehr mild. Der Grund ist wiederum der Wind, mit welchem sich die Luft kaum unter 15 Grad abkühlt. Eine sehr gute Vorlage für einen ausgesprochen warmen Mittwoch, welcher dem Ruhrtal etwa 23 Grad und längeren Sonnenschein bringt. Auf der Briloner Hochfläche ist es rund 1-2 Grad kälter. In der Nacht zu Donnerstag schwenkt langsam eine wetterwirksame Kaltfront herein, die kurzzeitig auch kräftigeren Regen bringt. Im Laufe des Vormittags ziehen die Niederschläge nach Osten ab und nachfolgend zeigt sich auch mal die Sonne. Die Temperaturen bleiben bei maximal 15 Grad stehen.

Trend: Die Nacht zu Freitag wird im ganzen Sauerland frisch sein. Schon tagsüber erreicht uns aber neue Warmluft, die die Werte bis zum Samstag wieder auf rund 20 Grad nach oben treibt. Zum Sonntag und an den Folgetagen setzt sich kühlere Luft durch, die Höchstwerte liegen dann meist zwischen 10 und 17 Grad.

