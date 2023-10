Kaltfront weht ins Sauerland: Schneefall verbreitet möglich

Hochsauerlandkreis. Es könnte verbreitet Schnee im Sauerland geben. Ein Modell prognostiziert ein Sinken der Schneefallgrenze. Die nasskalte Front ist auf dem Weg.

Mit richtig Schwung ist am Wochenende der Herbst eingezogen und er bleibt nun auch definitiv für längere Zeit. Bis einschließlich zum Mittwoch ist es dabei recht freundlich mit kalten Nächten und einem Sonne-Wolken-Mix. Am Tag am Donnerstag wird es milder, aus Westen kommt aber Regen auf. Danach wird es spannend: Je nach Modell kommt die Kaltluft mehr oder weniger bis ins Hochsauerland voran, vermischt sich mit milder und feuchter Luft über Süddeutschland und es entsteht voraussichtlich ein umfangreiches Niederschlagsgebiet. Im Nordwesten ist die Luft fast schon frühwinterlich kalt, im Südosten hingegen mild, Es ist nicht auszuschließen ist, dass sich die Schneefallgrenze zumindest zeitweise bis in mittlere Lagen hinab wagt.

Das Wetter auf dem Berg

Noch am vergangenen Freitag konnte man selbst auf dem Kahlen Asten bei 18 Grad problemlos im T-Shirt wandern. Am Sonntag rieseln bei zeitweise nur 0 Grad Flocken über den Vater der Sauerländer Berge und kurzzeitig blieb der Schnee sogar liegen. Der Herbst hat also vorübergehend sogar den Frühwinter mitgebracht. In den kommenden Tagen haben wir es aber dann doch mit klassischem Herbstwetter zu tun. So beginnen sowohl der Dienstag als auch der Mittwoch mit Temperaturen von wenig über 0 Grad und sie steigen bis zum Nachmittag auf Höchstwerte von etwa 7 bis 9 Grad. Dazu erleben wir einen recht ruhigen Mix aus längerem Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern. Gerade in den Frühstunden kann es teilweise auch neblig sein, Schauer fallen dabei aber nicht. Der Wind weht mäßig aus östlichen Richtungen. Im Laufe des Mittwochnachmittags verdichten sich die Wolken dann immer mehr und in der Nacht zu Donnerstag setzt mit einer Warmfront leichter bis mäßiger Regen ein. Mit Unterbrechungen hält dieser auch tagsüber an. Trotz des Niederschlags steigen die Temperaturen deutlich und liegen nachmittags selbst oben wieder bei rund 12 Grad. Der Wind hat auf Südwest gedreht und ist teilweise kräftig unterwegs.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach einem teilweise leicht frostigen Start in die neue Woche ist auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg die Zeit der Sommerblumen nun definitiv zu Ende. Die Laubfärbung hat sichtbar eingesetzt, auch wenn sie sich in diesem Jahr aufgrund des wochenlang zu warmen Wetters deutlich verspätet hat. In den kommenden Tagen wird es in dieser Hinsicht weitere Fortschritte geben, denn die Nächte bleiben gerade in den Tälern ausgesprochen kalt. Dies vor allem dann, wenn es in den Nächten zeitweise klar gewesen ist. In diesem Fall sind zum Morgen Temperaturen von rund -2 Grad möglich, das heißt dann Scheibenkratzen und in Bereichen nahe der Flussläufe kann es auch Reifglätte geben. Die Winterreifen sind also nun dringend anzuraten. Tagsüber steigen die Temperaturen dann aber etwas höher als noch am Wochenende. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken sind dann immerhin bis zu 14 Grad möglich. Nach einem noch freundlichen Start in den Mittwoch ziehen zum Nachmittag und Abend dichtere Wolken auf, bis in die Nacht bleibt es aber noch trocken. Im Verlauf der zweiten Nachthälfte zieht aus Westen Regen auf. Mit ihm steigen die Temperaturen deutlich und am Nachmittag sind über 15 Grad möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Während es sich bei uns der Herbst gemütlich macht, ist über Nordeuropa schon längst der Winter eingezogen. Bis etwa ins mittlere Skandinavien liegt eine Schneedecke und über dieser sind in den kommenden Tagen Temperaturen von unter -10 Grad kein Problem. Ein Teil dieser kalten Luft wird östlich eines großen Hochdruckgebietes auch bis in den Osten und Norden Deutschlands geführt. Wir spüren dies abgeschwächt durch tiefe Nachttemperaturen, die vor allem in den Tälern am Dienstag-, und Mittwochmorgen teilweise unter dem Gefrierpunkt liegen. Die Oktobersonne schafft es tagsüber aber noch die Luft auf etwa 11 Grad in etwas höheren Lagen und bis 13 Grad direkt an der Ruhr zu erwärmen. Zum Donnerstag wird die Kaltluft allerdings wieder rückläufig, denn aus Westen nähert sich ein Tiefdruckgebiet. Mit Südwestwinden führt es insgesamt wieder mildere Luft vom Atlantik heran. Diese kommt schon in der Nacht zu Donnerstag mit ersten Regenfällen daher, welche zumindest zeitweise auch kräftig sein können. Tagsüber erleben wir einen windigen Mix aus vielen Wolken, kurzen freundlichen Phasen und häufigen Regenschauern. In den trockenen Momenten sind im Warmsektor des Tiefdruckgebietes Temperaturen von knapp über 15 Grad möglich. Meist handelt es sich dabei aber nur um kurze Momente.

Trend: Rund um das nächste Wochenende bleibt es insgesamt typisch herbstlich bei vielen Wolken und auch immer wieder leichten bis mäßigen Regenfällen. Die Sonne zeigt sich dagegen eher kurzzeitig. Ob die kalte Luft aus Nordosten vorübergehend noch einmal bis zu uns vorankommt, ist noch sehr unsicher. Zum Freitag hin kommt Regen auf, der zumindest zeitweise bis in mittlere Lagen in Schnee übergehen kann. Zum Wochenende hin wird es wieder milder, bei wechselnd bewölktem Wetter kann es noch zeitweise regnen, auch danach ist es bei typischen Oktobertemperaturen eher bewölkt und zeitweise nass.

