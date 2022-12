Kaminbrand in Wülfte: Bewohner flüchten vor Rauch aus Haus

Wülfte. Ein Kaminbrand in Brilon sorgt für einen Einsatz der Feuerwehr Brilon sowie der Löschgruppen Wülfte und Alme. Beim Anzünden zog Rauch ins Zimmer.

Kaminbrand in Wülfte: So lautete die Einsatzmeldung der Briloner Feuerwehr am Montagmorgen (19. Dezember, 10:30 Uhr). An der Wülfter Straße hatte sich beim Anzünden eines Kaminofens eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gezeigt.

Lesen Sie auch: Merz über volle HSK-Kinderkliniken: „Macht mir große Sorgen“

Die Bewohner verließen daraufhin das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Mit Hilfe des Bezirksschornsteinfegers wurde der Ofen durch die Feuerwehr kontrolliert und das Wohnhaus mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Die Ursache der Rauchentwicklung konnte nicht abschließend festgestellt werden. Die Löschgruppen Wülfte und Alme sowie der Löschzug Brilon waren mit 30 Einsatzkräfte rund eine Stunde vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon