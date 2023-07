Karl-Udo Lütteken: Ein Leben für die Volksbank Brilon

Der ehemalige Bankvorstand der wurde für seine jahrzehntelangen Verdienst mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Brilon. Im Beisein von Mitglieder-Vertretern, Geschäftspartnern, Kollegen und Wegbegleitern ist Karl-Udo Lütteken in der Schützenhalle Brilon für seine jahrzehntelangen Verdienste um das genossenschaftliche Bankenwesen in der Region geehrt worden.

Der langjährige Vorstand der Volksbank Brilon und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten erhielt die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschaft- und Raiffeisenverbandes (DGRV) sowie die Ehrennadel in Gold der VerbundVolksbank OWL eG, für die er nach der Fusion der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der VerbundVolksbank OWL zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung tätig war.

Fusion begleitet

In seinem Heimatort Winterberg-Siedlinghausen begann Karl-Udo Lütteken 1974 seine Laufbahn mit der Ausbildung bei der dortigen Volksbank. Nach Stationen beim Westfälischen Genossenschaftsverband und der Volksbank Warstein fing er 1992 als Leiter Gesamtbanksteuerung bei der Volksbank Brilon an und wurde dort zehn Jahre später Vorstand. So hatte er maßgeblichen Anteil an der strategischen Weiterentwicklung der Bank. Besondere Meilensteine waren dabei die Fusionen mit der Volksbank Büren-Salzkotten 2012, die er als Vorstandsmitglied führte, und mit der VerbundVolksbank OWL im vergangenen Jahr.

Für den Genossenschaftsverband – Verband der Regionen lobte Ludwig Lippes das Wirken von Karl-Udo Lütteken: „Er hat tiefe Spuren hinterlassen. Denn mit seiner Lebensleistung und Menschlichkeit, seiner tiefen Kenntnis dieser Region und der Menschen hat er dazu beigetragen, dass sich seine Volksbank stabil und erfolgreich entwickeln konnte. Davon profitiert das Image des gesamten genossenschaftlichen Finanzverbundes.“

Hilfe zur Selbsthilfe

Peter Gödde, Aufsichtsratsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, betonte: „Mit der Fusion im vergangenen Jahr hat Karl-Udo Lütteken sein ohnehin schon umfangreiches Lebenswerk als Genossenschaftsbanker vollendet und gekrönt. Seine tiefe Überzeugung, dass es damals, heute und auch für die Zukunft kein besseres Bankmodell gibt als unseres, mit dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ und Werten wie Solidarität und Partnerschaftlichkeit – diese Überzeugung hat er über all die Jahrzehnte mit Tatendrang, Entscheidungsfreude, Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein in sich getragen.“

Auch Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, würdigte das Wirken Lüttekens: „Sich über all diese Jahrzehnte für seine Bank so einzusetzen, und dabei immer seiner Heimat und sich selbst treu zu bleiben – das ist eine bemerkenswerte Story. Als Genossenschaftsbanker mit Leib und Seele hat Karl-Udo Lütteken unseren gemeinsamen Förderauftrag stets erfüllt und gelebt und sich mit hohem persönlichen Einsatz für die Mitglieder, die Kunden, die Region und die Mitarbeiter engagiert.“

Mehr als ein Geschäftsmodell

Karl-Udo Lütteken blickte in großer Dankbarkeit auf seine fast fünf Jahrzehnte dauernde Karriere zurück: „Ich bin stolz darauf, dass ich Menschen dabei helfen konnte, ihre finanzielle Zukunft auf eine solide Basis zu stellen. Der genossenschaftliche Gedanke einer Volksbank war für mich stets mehr als nur ein Geschäftsmodell. Es war ein Miteinander, eine Verantwortung, ein Vertrauen und vor allem eine gelebte Wertschätzung.“ Lütteken kündigte an, sich künftig weiter in der Briloner Bürgerstiftung zu engagieren. Diese sei für ihn „eine Herzensangelegenheit geworden“.

