Karneval im HSK: Die Liste der Umzüge in den Ortsteilen

Hochsauerlandkreis. Für die Jecken rund um Brilon, Marsberg, Olsberg und Winterberg beginnt schon bald die fünfte Jahreszeit. Wann und wo die Umzüge stattfinden:

Die Weihnachtszeit geht, der Karneval kommt: Eine bunte Karnevalssaison im Hochsauerlandkreis steht an und auch das Karnevalswochenende mit den prunkvollen Umzügen rückt in riesigen Schritten näher. Wann und wo die Jecken in den großen Umzügen rund um Brilon, Marsberg, Olsberg und Winterberg durch die Straßen ziehen, zeigt die WP im Überblick.

KARNEVALSSAMSTAG, 10. Februar

Obermarsberg: Nachdem die festliche Prunksitzung schon am 13. Januar startet, findet der Karneval in Obermarsberg seinen Höhepunkt im großen Festzug, der um 15 Uhr an der Schützenhalle startet. Ab 17 Uhr treffen sich die Jecken dann zur Karnevalsparty in der Schützenhalle, mit Livemusik von der Band „No Tape“ aus Alme.

Start des Umzugs: 15:01 Uhr

Liesen: Mit vielen Fußgruppen, Wagen und Musikern ziehen die Jecken in Liesen am Karnevalssamstag ab 13:31 Uhr von der Schützenhalle aus durch das Dorf. Danach geht es wieder in die Schützenhalle zur großen Karnevalsparty.

Start des Umzugs: 13:31 Uhr

KNOSPENSONNTAG, 11. Februar

Essentho: Um 13.31 Uhr startet der Karnevalsumzug am Sonntag in der Kapellenstraße. Anschließend wird in der Schützenhalle mit der Tanz- und Partyband „Friends“ gefeiert.

Start des Umzugs: 13:31 Uhr

Erlinghausen: Die Erlinghäuser Karnevalsgesellschaft zieht mit ihrem Umzug durch das Dorf zur Schützenhalle, um dort weiterzufeiern.

Start des Umzugs: 14 Uhr

Beringhausen: Der Umzug des Beringhauser Carnevals-Vereins startet auf der Emde mit anschließendem Tanz beim Karnevalsball in der Schützenhalle.

Start des Umzugs: 13.31 Uhr

Züschen: In Züschen treffen sich die Jecken wie jedes Jahr „Am alten Bahnhof in Züschen“, von dort aus startet der Karnevalsumzug durch das Dorf mit anschließender Party in der Schützenhalle.

Start des Umzugs: 13.11 Uhr

Oberschledorn: Der große Karnevalsumzug startet in Oberschledorn am Feuerwehrhaus mit anschließendem Lumpenball.

Start des Umzugs: 14.01 Uhr

ROSENMONTAG, 12. Februar

Thülen: Der große Rosenmontagsumzug in Thülen startet am 12. Februar um 14:01 Uhr an der Schützenhalle. Mit zahlreichen Motivwagen und Fußgruppen, zahlreichen Musikvereinen und Spielmannszügen ziehen die Jecken durch die Straßen. Anschließend geht es zum Tanz in die Schützenhalle, um den Tag ausklingen zu lassen.

Start des Umzugs: 14.01 Uhr

Medebach: Die Karnevalisten „Rot-Weiss“ Medebach veranstalten ihren Rosenmontagsumzug in der Innenstadt von Medebach. Der Umzug startet am Kolpinghaus und endet mit dem großen Narrenball mit Livemusik von „Take Ten“ in der Schützenhalle Medebach.

Start des Umzugs: 14.11 Uhr

Bruchhausen: Der Karnevalsverein Brauker Helau veranstaltet seinen Umzug in Bruchhausen am Rosenmontag ab dem Industriegebiet durch die Stadt.

Start des Umzugs: 10.44 Uhr

Madfeld: Der Rosenmontagsumzug startet in Madfeld um 13:01 Uhr am Dorfplatz in der Margarethenstraße. Abgerundet wird der Tag mit der großen Karnevalsparty, die anschließend in der Schützenhalle stattfindet.

Start des Umzugs: 13.01 Uhr

Ein kühler Wind zog 2023 durch die Straßen von Madfeld. Das hielt die zahlreichen Jecken aber nicht vom Feiern ab. Foto: Franz Köster / WP

Medelon: Traditionell treffen sich alle Jecken am Kaiserhof in Medelon zum großen Rosenmontagsumzug., der um 15:01 Uhr startet. Anschließend wird in der Schützenhalle gefeiert.

Start des Umzugs: 15.01 Uhr

Meerhof: Der Meerhofer Carnevals Club steht in den Startlöchern. Der große umzug startet am Rosenmontag am Parkplatz am Wald und endet in der Schützenhalle, zur großen Karnevalsparty.

Start des Umzugs: 13:31 Uhr

VEILCHENDIENSTAG, 13. Februar

Giershagen: Den großen Abschluss der Karnevalssaison bildet der Veilchendienstagsumzug in Giershagen. Der Umzug endet in der Schützenhalle, wo die Saison mit einer rauschenden Party verabschiedet wird.

Start des Umzugs: 12.31 Uhr

