Karnevalisten aus Medebach fiebern Session entgegen

Am 11.11. geht es wieder los in Medelon.

Medelon. Die Karnevalsgemeinschaft Medelon bereitet sich wieder auf die tollen Tage vor. Das sind die geplanten närrischen Veranstaltungen:

Nachdem Anfang des Jahres 2020 der Karneval noch ohne Einschränkungen und als letzte große Veranstaltung stattfinden konnte, folgte kurz nach dem alljährlichen Eiersammeln am Veilchendienstag der erste coronabedingte Lockdown in Deutschland.

Seitdem stehen alle Hoffnungen und Vorbereitungen auf der Karnevalssession 2021/2022, dann soll es in der so beliebten Karnevalszeit wieder bunt und lustig zugehen. Alle Planungen für die bevorstehenden fünfte Jahreszeit laufen auf Hochtouren. Die Karnevalisten hoffen, dass der Pandemieverlauf alle geplanten Veranstaltungen zulässt.

"Das schönste Fest ist für die Medeloner der Karneval, weil er so herrlich ist...." - tolle Wagen und Fußgruppen waren beim Rosenmontagszug 2020 in Medelon zu sehen. Foto: Rita Maurer

Der Startschuss in die Session fällt am am 11.11. ab 20.11 Uhr im Landhotel Müller. Dort steht als erster offizieller Punkt die Proklamation des neuen Prinzenpaares Sebastian II. Nadine I. auf dem Programm. In der bevorstehenden fünften Jahreszeit stehen wieder viele Höhepunkte auf dem Programm. Gestartet wird, wie gewohnt, mit der ersten großen Kappensitzung am 29. Januar 2022 in der Medeloner Schützenhalle, bei welcher sich die Freunde des Karnevals wieder auf spektakuläre Showtänze, Sketche und Büttenreden freuen können.

Altweibertag hat sich etabliert

Die zweite Kappensitzung folgt zwei Wochen später, am 12. Februar 2022. Für alle karnevalbegeisterten Männer soll am Sonntag, 20. Februar 2022 die mittlerweile 19. Herrensitzung im Orkedorf stattfinden. Beginn ist um 11.11 Uhr. Seit einigen Jahren hat sich am Altweibertag der Kinder- und Frauenkarneval etabliert. Dieser wird von Groß und Klein mit einem unterhaltsamen Programm der Medeloner Kinder und Jugendlichen kräftig gefeiert, bevor einige Tage später dann der Sessionshöhepunkt auf dem Programm steht.

Der Höhepunkt der närrischen Zeit ist der große Rosenmontagsumzug, der sich farbenfroh und mit gut gelaunten Närrinnen und Narren durch die Medeloner Straßen ziehen soll. Dann sollen neben dem Prinzenpaar, den großen und kleinen Funken sowie der großen und kleinen Prinzengarde, wieder viele ideenreiche Themenwagen und Fußgruppen mit tollen Kostümen dabei sein. Am Veilchendienstag steht zum Abschluss der Session das traditionelle Wurst- und Eiersammeln der Medeloner Männer auf dem Programm, bevor die närrische Zeit am Aschermittwoch endet.

Aufgrund der Pandemie muss zu den Veranstaltungsterminen mit Zugangsbeschränkungen gerechnet werden. Eventuelle Maßnahmen werden rechtzeitig veröffentlicht und sind unter www.rw-medelon.de/karneval abrufbar.

