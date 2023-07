Am 23. September gastiert die Kölner Band Brings in der Marsberger Schützenhalle

Kölschrock Karnevals-Power in Marsberg: Hier gibt es Tickets für Brings

Marsberg. Das ist die Superjeilezick garantiert. Die kölsche Kultband Brings gastiert im September in der Marsberg. Es gibt nur noch wenig Tickets:

Nach ihren ersten Konzerten 2017 und 2019 sowie dem Open Air im Sommer 2021 auf dem Kirchplatz war die einhellige Meinung: „Brings muss unbedingt wieder nach Marsberg kommen.“ Viele betonten, wie genial der Auftritt gewesen sei und viele konnten keine Karten mehr ergattern. Insgesamt gab es bereits drei ausverkaufte Veranstaltungen und drei erstklassige Live-Musikshow. Fans, die bisher leer ausgingen, sollten etwas schneller sein, denn am 23. September, 20 Uhr, sind die Jungs wieder in der Marsberger Schützenhalle zu Gast und werden mit Sicherheit die Halle zum Beben bringen. Der Großteil der Tickets ist bereits verkauft.

Top-Hits im Gepäck

Hits wie „Poppe kaate, danze“, „Halleluja“, „Kölsche Jung“, „Superjeilezick“ und „Nur nicht aus Liebe weinen“ stehen auf dem Programm – und diese Liste ist sicherlich nicht vollständig. Zudem haben Brings ihren neuen Hit „Mir sin Kölsche“ im Gepäck. Im Laufe der Jahre hat sich eine enge Verbindung zur Domstadt entwickelt und alle wissen: Alle fünf haben richtig Lust darauf, denn Marsberg ist auf beste Weise in ihrer Erinnerung geblieben – mit ausgelassener Stimmung wie im Kölner Tanzbrunnen und einer grandiosen Afterparty mit den Künstlern an der Theke. Was kann man sich mehr wünschen?

Vor und nach dem Brings-Konzert wird die örtliche Tanzband „Flames“ nicht nur für Vorfreude sorgen, sondern auch für eine ausgelassene Party, die bis weit nach Mitternacht dauern wird. Ein kostenloser Bus-Shuttle wird ebenfalls wieder für die Besucher eingerichtet. Karten sind in Marsberg erhältlich in den Gaststätten „Deutsches Haus“ und „Zum Bleichhaus“, bei „Brillen-Jurga“ und im „Modehaus Possny“. Weiterhin sind Karten online verfügbar unter www.ticketheld.nrw

