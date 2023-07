Karriere bei Borbet: Sarah Grundmann leitet Lehrwerkstatt

Hallenberg/Medebach. Vor Ort bei einem global Player arbeiten. Das schätzen Sarah Grundmann (29) und Patrick Figgen (33), die bei Borbet Karriere gemacht haben.

Borbet ist ein Global Automative Player, aber auch ein bodenständiges Sauerländer Familienunternehmen – diese Kombination ist genau das, was Patrick Figgen und Sarah Grundmann an ihrem Job besonders gut gefällt. Beide haben in ganz unterschiedlichen Bereichen bei Borbet Karriere gemacht und erzählen, wie sie dazu beitragen, dass die Leichtmetallrad-Produktion läuft.

Patrick Figgen ist Leiter SAP für die gesamte Borbet-Gruppe. Foto: Borbet

Patrick Figgen sorgt dafür, dass das SAP-System läuft

Patrick Figgen ist Leiter SAP für die gesamte Borbet-Gruppe. Der ausgebildete Informatik-Kaufmann sorgt dafür, dass die Unternehmenssoftware SAP effizient zum Einsatz kommt und in allen Bereichen funktioniert. Angefangen hat er bei Borbet in Hesborn 2010 als IT-Administrator. 2015 schloss er sein Fernstudium zum Betriebswirt Wirtschaftsinformatik ab. Im gleichen Jahr begann die Einführung von SAP als Standard im gesamten Unternehmen statt. Nur fünf Jahre später übernahm Patrick Figgen die Verantwortung für das zentrale SAP-System an allen Unternehmens-Standorten. Dementsprechend ist der 33-Jährige beruflich viel unterwegs. „Materialbeschaffung, Produktion, Auftragsabwicklung, Auslieferung und die Buchhaltung, alles läuft über das zentrale SAP-System. Das zieht sich durch das ganze Unternehmen. Das heißt: Wenn das ERP-System nicht funktioniert, fährt kein Lkw vom Hof. Ziel ist es, möglichst effizient zu arbeiten und alle Prozesse transparent zu halten,“ erklärt Patrick Figgen.

Reisetätigkeit macht seinen Job spannend

„Gerade die Reisetätigkeit macht meine Arbeit sehr interessant. Ich habe viele Kontakte, bekomme fachlichen Einblick in alle Produktionsbereiche, lerne die unterschiedlichen Technologien kennen und habe dadurch einen spannenden Überblick in das Produkt und seine Herstellung“, fährt der Wirtschaftsinformatiker fort. Insgesamt gehören 14 Mitarbeiter der verschiedenen Standorten zum Team des 33-Jährigen, der mit seiner Familie in Willingen wohnt. Auch mit Blick auf Familienfreundlichkeit fühlt er sich bei Borbet gut aufgehoben. „Trotz meiner Reisetätigkeit ist mein Job gut mit der Familie vereinbar. Wir haben im Unternehmen Gleitzeit und auch Homeoffice ist möglich. Besonders angenehm finde ich, dass hier alles sehr persönlich und familiär abläuft und auch der direkte Kontakt zur Geschäftsführung und zur Familie Borbet da ist,“ so der Abteilungsleiter.

Sarah Grundmann: Ansprechpartnerin für die Azubis

Genau das schätzt auch Sarah Grundmann an ihrem Job bei Borbet. Die 29-Jährige ist Leiterin der Lehrwerkstatt und zuständig für die gewerbliche Ausbildung. Zurzeit gibt es 15 Azubis, im August kommen fünf neue dazu. Ausgebildet werden in ihrem Zuständigkeitsbereich Zerspanungs- und Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer. Mit Borbet hat die junge Frau aus Hesborn quasi vor der Haustür einen Arbeitgeber gefunden, der ihr die Vorteile eines Welt- und Familienunternehmens bietet. Schon während ihres Fachabis hat sie bei Borbet ein Jahrespraktikum absolviert. Und so entschied sie sich, nicht zu studieren, sondern eine Ausbildung zur Elektronikerin zu machen. Schmunzelnd erinnert sie sich: „Ich war damals die erste weibliche Auszubildende in diesem Bereich.“

Arbeit mit jungen Leuten macht ihr Spaß

Nach der Lehre hat Sarah Grundmann zunächst einige Jahre in der Elektro-Abteilung gearbeitet und dann in Teilzeit über Abendschule vier Jahre lang ihren Meistertitel erworben. Jetzt gibt sie das, was sie gelernt hat, an die Borbet-Azubis weiter. Sie sagt: „Ich freue mich, wenn ich sehe, wie sie sich entwickeln und wenn wir gute Fachkräfte an die einzelnen Abteilungen übergeben können. Die Arbeit mit den jungen Leuten macht mir sehr viel Spaß. Ich bin ihre Ansprechpartnerin in allen Fragen rund um die Ausbildung und sie können mit allen Problemen zu mir kommen. Das ist mir sehr wichtig.“

Wie auch ihr Kollege Patrick Figgen hebt sie hervor, dass auf Fort- und Weiterbildung im Unternehmen viel Wert gelegt werde und man aktive Unterstützung bei der Karriereplanung bekomme. Positiv bewerten beide auch, dass Borbet am Sauerländer Unternehmensstandort investiere und den Mitarbeiter/innen damit eine gute berufliche Zukunftsperspektive biete.

Blick in die Firmengeschichte

Das im Sauerland ansässige Familienunternehmen wurde 1962 von Peter Wilhelm Borbet sen. gegründet und befindet sich weiterhin im Familienbesitz – seit 2015 in Form einer Stiftung. Als sich 2019 der Firmengründer aus dem operativen Geschäft zurückzog, übernahm Margot Borbet die Geschäftsführung. Mit ihrem Team aus Geschäftsführern und Werksleitern lenkte sie die Geschicke von Borbet mit weltweit rund 3.500 Mitarbeitern. Seit Januar 2023 steht Michael Wellenzohn als CEO an der Spitze des Unternehmens. Margot Borbet ist nach wie vor Geschäftsführerin und auch Vorsitzende der Borbet-Stiftung.

Infos zum Unternehmenspass

Mitarbeiter: rund 4.000 insgesamt

Standorte: 7

Branche: Automobilzulieferer

Arbeitszeit: 40 Stunden (kaufmännisch)/ Mehr-Schichtsysteme (gewerblich)

Arbeitsplatz: Flexible Arbeitszeiten, (kaufmännisch), modernste Technik Benefits: attraktive Sozialleistungen (Bike-Leasing, BORBET Bonus Karte), Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Weiterbildungen: stetige Weiterentwicklung durch gezielte Schulungen

Weitere Besonderheiten: moderne und technisch hervorragende Arbeitsbedingungen in einem zukunftsorientierten, nachhaltig wachsenden Familienunternehmen und Global Automotive Player, starker Partner in den Standortregionen (soziales Engagement, Sponsoring, Nachwuchsförderung)

Anschrift: BORBET GmbH, Hauptstraße 559969 Hallenberg

Links: www.borbet.deLinkedIn:https://de.linkedin.com/company/borbet Instagram:www.instagram.com/borbet_career/

