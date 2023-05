Karriere im HSK: Stellen Sie in der WP Ihr Unternehmen vor

Jonah Bunse arbeitet im Briloner Salon Cut'n More und hat für den Unternehmenspass schon einen Einblick in seine Arbeit gegeben.

Hochsauerlandkreis. Die Westfalenpost startet eine Karriere-Offensive und lässt Mitarbeiter erzählen, was Arbeitgeber im Sauerland auszeichnet. So machen Sie mit:

Über das Sauerland sagt man allgemein, dass die Industrie einen hohen Stellenwert besitzt. Karrierevielfalt bietet die Region allerdings in den verschiedensten Branchen, in spannenden Start-ups, in kleinen und liebevoll gestalteten Familienunternehmen oder aber in kreativen spannenden Jobs. Das Sauerland ist vielfältig, das Sauerland hat jungen Menschen etwas zu bieten. Das wollen wir mit unserer Rubrik zeigen und stellen im „Unternehmenspass“ Karrieremöglichkeiten in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg vor.

Start-up und das Familienunternehmen, den Handwerksbetrieb und den Friseur-Salon

Wir möchten sie vorstellen, das Start-up und das Familienunternehmen, den Handwerksbetrieb und den Friseur-Salon, die kleinen Betriebe und den Weltmarktführer. Denn als Arbeitgeber spielen all diese Unternehmen für viele Sauerländerinnen und Sauerländer eine wichtige Rolle. Mit unserem Format – dem Unternehmenspass – möchten wir die coolsten, tollsten oder auch bestbezahltesten Jobs in der Region vorstellen.

WP-Offensive soll zeigen, wieso es sich lohnt, im Sauerland Karriere zu machen

In der WP-Offensive rund um den Unternehmenspass soll es aber nicht nur um das Unternehmen gehen, vielmehr sollen die Menschen in dem Unternehmen für ihren Arbeitgeber sprechen. Was macht die Arbeit in den jeweiligen Firmen aus? Warum lohnt es sich, gerade dort zu arbeiten?

Angesichts des Fachkräftemangels in so gut wie allen Branchen möchten wir auf diesem Weg beide Seiten zusammen bringen. In den Geschichten stellen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und lassen sie ganz persönlich erzählen, wieso sie ihren Job so lieben und was ausgerechnet ihren Job für sie so besonders macht. Wie sind sie zu ihrem Arbeitgeber gekommen? Gibt es spezielle Arbeitszeitmodelle? Ist zum Beispiel Teilzeit als Führungskraft möglich? Wie steht es um Homeoffice, Teambuilding-Maßnahmen, Unternehmenskultur und sonstige Fortbildungsmöglichkeiten?

Heimische Firmen haben schon mitgemacht – das Feedback ist gut

Einige Teile sind Ihnen bestimmt schon online oder in unserer Printausgabe aufgefallen, nicht nur die Firma Egger hat einen Steckbrief für die Redaktion ausgefüllt, auch die Firma Olsberg, der Salon Cut’n’More oder das Kreativkarussel waren dabei.

So melden Sie sich, wenn Sie mitmachen wollen

So – genug erzählt. Jetzt sind Sie an der Reihe: Sie haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die für ein Interview zur Verfügung stehen würden, außergewöhnliche Geschichten zu erzählen haben und möchten Ihr Unternehmen vorstellen? Dann melden Sie sich bei uns in der Redaktion unter: brilon@westfalenpost.de

