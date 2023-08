Karten zu gewinnen! Metallica (fast) live im Kino Winterberg

Die Band Metallica - hier beim Konzert im Volksparkstadion in Hamburg bei ihrer "M72 World Tour": An zwei Abenden zeigt das Kino Winterberg Live-Auftritte aus Texas nur wenige Stunden zeitversetzt.

Winterberg. Kino wird Open-Air-Arena! Das Filmtheater Winterberg zeigt nur knapp zeitversetzt zwei Metallica-Konzerte aus Texas. Wir verlosen Karten!

Eigentlich ist das „AT & T Stadium“ in Arlington (Texas) ein American-Football-Stadion mit 80.000 Plätzen. Konzerte gehen auch. Und Mitte August tritt dort an zwei Abenden eine der erfolgreichsten Metallbands der Welt auf: „Metallica“. Vom Sauerland bis in die USA sind es locker 8.500 Kilometer. Wer sich die lange Anreise sparen und trotzdem fast live dabei sein möchte, der geht ins Kino. Das Filmtheater Winterberg zeigt am Samstag und Montag, 19. und 21. August, die Live-Mitschnitte zweier Konzerte, die nur wenige Stunden vorher über die riesige Bühne in den USA gegangen sind. „Die Verzögerung ist der anderen Zeitzone geschuldet, sonst müssten wir die Vorführung mittags starten“, sagt Kino-Chef Joachim Wahle.

Wer’s lieber etwas ruhiger mag: André Rieu spielt auch im Filmtheater auf. Foto: André Rieu Productions/Piece of Magic Entertainment / WP

Daher dürfen sich die Metall-Freunde an beiden Tagen jeweils um 20 Uhr auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen. „Die Band wird an zwei Abenden zwei komplett unterschiedliche Setlisten spielen“, so Wahle. Dabei sein werden Songs aus der über 40-jährigen Karriere der Gruppe, vom Klassiker „Kill ‘Em All“ von 1983 bis zum lang erwarteten „72 Seasons“ von 2023. Wahle: „Die Veranstalter haben versichert, dass die Band keinen einzigen Song zweimal spielen wird, so dass an beiden Abenden insgesamt mehr als 30 Lieder zu hören sein werden.“ Statt 80.000 Fans passen in den großen Kinosaal in Winterberg zwar „nur“ 120 Personen. Aber: Dank hochmoderner Multi-Kamera-Technik werden die Fans mitten im Geschehen sein, egal wo sie sich auf der Welt befinden.

Gute Erfahrungen gemacht

Das Filmtheater hat mit Musik-Übertragungen gute Erfahrungen gemacht. Dank der digitalen Drähte saßen die Zuschauer (manche in Schlips und Kragen oder im Abendkleid) zwar im bequemen Winterberger Plüsch-Sessel, durften aber auf der Leinwand und in Top-Dolby-Akustik in Bayreuth zum Walküren-Ritt satteln oder Tschaikowskys „Nussknacker“-Ballett aus dem Bolschoi-Theater in Moskau nüsseknackend von Winterberg aus verfolgen. „Auch Rammstein und Cro hatten wir schon - das war ein spezielles, aber immer sehr angenehmes Publikum. Bei Rammstein kamen die Gäste dann auch in ihren Leder-Kutten. Das hatte was“, so der Kinobesitzer.

Joachim und seine Frau Annette Wahle lassen aber auch nichts unversucht, um gerade einen musikalischen Kino-Abend zum Erlebnis zu machen. Es gab in den Pausen Bratwürstchen wie auf dem Hügel in Bayreuth oder Sekt oder speziell in der Konditorei hergestellte Schwäne aus Kuchenteig passend zu „Schwanensee“. Bayreuth ist diesmal nicht im Angebot. Joachim Wahler: „Der Parsifal dauert sechs Stunden und nach Corona hat das Interesse an Wagner etwas nachgelassen.“

Die Berliner Philharmoniker spielen im Winterberger Filmtheater. Foto: Stephan Rabold / WP

Womit wir beim weiteren Konzertprogramm wären. Denn nicht nur die Metallica-Freunde sollen auf ihre Kosten kommen. Am Freitag, 25. August, 18.30 Uhr, überträgt das Filmtheater sogar live aus Berlin das Saisoneröffnungskonzert der Berliner Philharmoniker. Gespielt werden Werke von Strauss und Reger: Am Dirigentenpult in Winterberg – pardon: natürlich in Berlin – steht Kirill Petrenko.

Am Sonntag, 27. August, 16 Uhr, zeigt das Kino als Aufzeichnung eines von André Rieus diesjährigen Sommerkonzerten. Es nimmt die Zuschauer mit auf den historischen mittelalterlichen Platz im Herzen von Maastricht, wo beliebte Wohlfühl-Klassiker, Musical-Melodien und natürlich schwungvolle Walzer zu hören sein werden. „Das ist auch bei uns im Kino immer eine sehr schöne Atmosphäre. Wir werden ein Gläschen Sekt reichen, das mir mit Fruchtsäften in den niederländischen Nationalfarben anrichten und meine Frau und ich werden einen Walzer aufs Parkett legen“, schmunzelt Joachim Wahle. Das hat inzwischen Tradition. Denn wenn die beiden erstmal vorgelegt haben, fassen sich auch manch andere ein Herz und tanzen zur „Blauen Donau“ im Kinosaal.

Joachim und Annette Wahle. Foto: Lisa Dröttboom / wp

Es lohnt sich, schon jetzt Karten vorzubestellen. Unter info@filmtheater-winterberg.de oder auf www.filmtheater-winterberg.de oder unter 02981 7385. Falls Sie schon jetzt Silvester planen: Am 31. Dezember überträgt das Filmtheater um 17 Uhr das Silvesterkonzert mit Kirill Petrenko, Jonas Kaufmann und dem derzeit in Bayreuth gefeierten Bassisten Georg Zeppenfeld aus Attendorn.

