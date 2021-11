Nach mehreren corona-bedingten Absagen war es am Mittwochabend endlich soweit: das Konzert der „Kastelruther Spatzen“ konnte stattfinden.

Konzert Kastelruther Spatzen in Olsberg mit Ohrwurm-Garantie

Olsberg. Nachdem es mehrmals verschoben werden musste, konnte nun endlich das Konzert der Kastelruther Spatzen in der Olsberger Konzerthalle stattfinden.

Nach mehreren coronabedingten Absagen war es am Mittwochabend endlich soweit: das Konzert der „Kastelruther Spatzen“ konnte endlich stattfinden. Rund 1000 Besucher waren von der zweiten Großveranstaltunginnerhalb von sechs Tagen in der Olsberger Konzerthalle restlos begeistert.

Lesen Sie auch: Weihnachtsmärkte in Brilon und Winterberg: Wird 2G zum Problem?

Von Olsberg angetan

Eilt dieser Gruppe aus Südtirol doch der Ruf voraus, einer der beliebtesten und natürlich bekanntesten Vertreter auf dem Gebiet des volkstümlichen Schlagers, der Volksmusik, zu sein. 15 Millionen verkaufte Tonträger, wie das Album „Feuervogel flieg“, das 2019 erschien sowie der Sieg beim „Grand Prix der Volksmusik“, sprechen da für sich.

Lesen Sie auch: Olsberg: Vater und kleiner Sohn (4) nach Feuer ohne Wohnung

Was das siebenköpfige Ensemble, das sich 1975 zusammenfand, (offiziell allerdings 1983) in der Konzerthalle präsentierte, wohl kaum zu toppen. Nicht zuletzt auch, weil alle Musiker froh waren, dass es endlich wieder los ging und man auf Deutschland-Tournee gehen konnte, wie das Management bestätigte. Auch sei man vom ersten Auftritt in Olsberg und vom Flair der Konzerthalle mehr als angetan.

Lesen Sie auch:Olsberg: Nach Feuer im Dachstuhl noch Rätsel um Brandursache

Abfahrt von Parkplatz durch Großbrand verzögert

Ein musikalischer Ohrwurm folgte den anderen und es wurde alles serviert, was den Besuchern eigentlich nur von den zahlreichen Alben bekannt war und der Gruppe Spitzenplätze in den Charts und Hitparaden der Volksmusik bescherte. Angefangen vom anfangs genannten „Feuervogel flieg“ und „Dem ins Gesicht gelacht“ über die „Tränen der Dolomiten“ und die „Bergvagabunden“ bis hin zur Sonne, die alle scheint und dem Lied von der Heimat.

Wunderbare Lichteffekte und die Bilder von Südtirol, die auf eine Leinwand projiziert wurden und eine echte Werbung für die dortige Alpenregion waren, rundeten das schöne Konzert ab.

Kaum hatte sich allerdings die erste Euphorie über den gelungenen Abend gelegt, verzögerte sich für so manchen Besucher die Heimfahrt doch erheblich. Bedingt durch einen Großbrand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses und der damit verbundenen Sperrung der Hauptstraße, war ein zügiges Verlassen der Parkplätze nicht so schnell zu denken, was bei einigen Kastelruther Fans dann doch mitunter für einigen Unmut sorgte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon