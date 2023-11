Katzendame Mary möchte Weihnachten bei ihren Liebsten feiern

Brilon. Mary ist eine verspielte und anhängliche Katze, die ausgesetzt wurde und nun im Tierheim lebt. Sie träumt von einem warmen Zuhause

Mary ist ein kleiner Wirbelwind. Ursprünglich kam sie als Fundkatze ins Tierheim. Sie ist sehr aufgeweckt und aktiv. Sie liebt es, mit anderen Katzen herumzutoben und zu spielen.

Zu Menschen sucht sie den Kontakt, um zu schmusen und fordert ihre Zuneigung ein. Mary wünscht sich sehnlichst, die bald kommenden Feiertage in einem warmen Zuhause zu verbringen, in dem sie all die Liebe bekommt, die sie braucht. Es sollte eine andere Katze vorhanden sein, die mit ihrem Energielevel umgehen kann und gemeinsame Spieleinheiten mit ihr genießt.

